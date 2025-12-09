दक्षिण कोरिया में भगवंत मान से मिली 'कोरियन बहू', फर्राटेदार पंजाबी में किया CM का स्वागत, Video वायरल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं. इस दौरान एक कोरियन महिला ने ठेठ देसी पंजाबी अंदाज में उनसे बात करके सबको हैरान कर दिया.

महिला ने हाथ जोड़कर कहा, 'सत श्री अकाल जी, मैं सिमरन कौर... पंजाब दी नूह हां!' महिला ने बताया कि उनका असली कोरियन नाम रिंजी किम है, लेकिन वो कोरियन-पंजाबी हैं. उनके पति पंजाबी हैं और शादी को पूरे 20 साल हो चुके हैं. ऐसे में सीएम भगवंत मान ने पूछा, 'तैनू पंजाबी किसने सिखाई?' तो महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'ससुराल वालों ने जी!'

भगवंत मान इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और लिखा, 'मातृभाषा पंजाबी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी पहचान है. दक्षिण कोरिया में एक पंजाबी दंपति से मिलकर बहुत अच्छा लगा. कोरियन बेटी ने जब पंजाबी में बात की तो दिल खुश हो गया.'

पंजाबी डायस्पोरा से भी मुलाकात

इस दौरान सीएम मान ने सियोल में रह रहे पंजाबी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और उनसे पंजाब को दुनिया में प्रमोट करने की अपील की. उन्होंने कोरियन कंपनियों को पंजाब में निवेश का न्योता देते हुए कहा कि राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों ने पहले ही 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को आकर्षित किया है.

रंगला पंजाब से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

मान ने कहा, 'अधिक निवेश से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा सपना ‘रंगला पंजाब' सच होगा.' यह दौरा 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले पंजाब सरकार का बड़ा आउटरीच कार्यक्रम है. सीएम का कोरिया दौरा निवेश आकर्षित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर-औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से किया गया है.