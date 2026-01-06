विज्ञापन
विशेष लिंक

नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी के साथ स्पोर्ट्स के लिए हब बन रहा पंजाब: हरजोत सिंह बैंस

स्पोर्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़िक्र करते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी में बड़े पैमाने पर कोच रखे जा रहे हैं, और प्लेयर्स की डाइट भी बढ़ाई गई है ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें.”

Read Time: 4 mins
Share
नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी के साथ स्पोर्ट्स के लिए हब बन रहा पंजाब: हरजोत सिंह बैंस
  • पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आधिकारिक उद्घाटन किया
  • 6 जनवरी से 11 जनवरी तक देश भर के खिलाड़ी जूडो, ताइक्वांडो और गतका सहित कई खेलों में भाग ले रहे हैं
  • पंजाब सरकार ने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 3100 खेल मैदानों का निर्माण तेज़ी से कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का ऑफिशियली उद्घाटन किया, जिससे एक बड़े नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा एथलीट आ रहे हैं. 6 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले इन गेम्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विद्या भारती स्कूलों की टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं.

लोगों को संबोधित करते हुए, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान, लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर-14, लड़कियों और लड़कों के लिए ताइक्वांडो अंडर-14, लड़कों और लड़कियों के लिए गतका अंडर-19 के कॉम्पिटिशन होंगे.” उन्होंने आगे कहा कि मैच शहर भर में कई जगहों पर होंगे. उन्होंने कहा, “ये कॉम्पिटिशन BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PAU लुधियाना और PAU, लुधियाना के ओपन एयर थिएटर में होंगे.”

इस इवेंट को पंजाब और होस्ट शहर के लिए गर्व की बात बताते हुए, एस हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “यह पंजाब और लुधियाना के लिए बहुत गर्व की बात है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स यहां हो रहे हैं. पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब 1,000 खिलाड़ी और 350 से ज़्यादा कोच आए हैं.”

उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन ने हिस्सा लेने वालों के लिए पूरे इंतज़ाम किए थे, उन्होंने कहा, “ठंड के मौसम के बावजूद, रहने, खाने और आने-जाने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं. सिक्योरिटी के लिए PCR टीमें तैनात की गई हैं और खेल के मैदानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं.”

Latest and Breaking News on NDTV

खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार के फोकस के बारे में बताते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. पहले फेज में गांवों और शहरों में 3,100 खेल के मैदानों का कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि पंजाब के हर गांव का अपना खेल का मैदान हो.”

स्पोर्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़िक्र करते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी में बड़े पैमाने पर कोच रखे जा रहे हैं, और प्लेयर्स की डाइट भी बढ़ाई गई है ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें.”

राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बात करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, “पंजाब ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत पहली बार, जब कोई प्लेयर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स के लिए चुना जाता है, तो पंजाब सरकार चुने गए प्लेयर्स को एडवांस फाइनेंशियल मदद देती है. दूसरे राज्यों में मेडल जीतने के बाद ऐसे इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब अपने प्लेयर्स को एडवांस में सपोर्ट करता है, और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद, पंजाब के जीते हुए मेडल्स की संख्या बढ़ी है.”

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आगे कहा, “पंजाब के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाबियों की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय हॉकी टीम में पंजाबी खिलाड़ियों का मजबूत प्रतिनिधित्व यह दिखाता है कि पंजाब खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहा है.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Punjab CM Bhagwant Mann, Harjot Singh Bains, National School Games
Get App for Better Experience
Install Now