नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी के साथ स्पोर्ट्स के लिए हब बन रहा पंजाब: हरजोत सिंह बैंस

- पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आधिकारिक उद्घाटन किया
- 6 जनवरी से 11 जनवरी तक देश भर के खिलाड़ी जूडो, ताइक्वांडो और गतका सहित कई खेलों में भाग ले रहे हैं
- पंजाब सरकार ने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 3100 खेल मैदानों का निर्माण तेज़ी से कर रही है
पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का ऑफिशियली उद्घाटन किया, जिससे एक बड़े नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा एथलीट आ रहे हैं. 6 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले इन गेम्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विद्या भारती स्कूलों की टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं.
लोगों को संबोधित करते हुए, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान, लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर-14, लड़कियों और लड़कों के लिए ताइक्वांडो अंडर-14, लड़कों और लड़कियों के लिए गतका अंडर-19 के कॉम्पिटिशन होंगे.” उन्होंने आगे कहा कि मैच शहर भर में कई जगहों पर होंगे. उन्होंने कहा, “ये कॉम्पिटिशन BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PAU लुधियाना और PAU, लुधियाना के ओपन एयर थिएटर में होंगे.”
उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन ने हिस्सा लेने वालों के लिए पूरे इंतज़ाम किए थे, उन्होंने कहा, “ठंड के मौसम के बावजूद, रहने, खाने और आने-जाने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं. सिक्योरिटी के लिए PCR टीमें तैनात की गई हैं और खेल के मैदानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं.”
खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार के फोकस के बारे में बताते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. पहले फेज में गांवों और शहरों में 3,100 खेल के मैदानों का कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि पंजाब के हर गांव का अपना खेल का मैदान हो.”
स्पोर्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़िक्र करते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी में बड़े पैमाने पर कोच रखे जा रहे हैं, और प्लेयर्स की डाइट भी बढ़ाई गई है ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें.”
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आगे कहा, “पंजाब के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाबियों की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय हॉकी टीम में पंजाबी खिलाड़ियों का मजबूत प्रतिनिधित्व यह दिखाता है कि पंजाब खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहा है.”
