लेफ्टीनेंट कर्नल बने ओलंपियन नीरज चोपड़ा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख ने दी उपाधि

Neeraj Chopra : ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई. यह समारोह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में दिल्ली में आयोजित हुआ. यह सम्मान नीरज चोपड़ा की एथलेटिक्स में असाधारण उपलब्धियों और लाखों युवा भारतीयों को प्रेरित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया. वह उन चुनिंदा एथलिटों में शामिल हो गए हैं जिन्हें देश का गौरव बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों में मानद रैंक प्राप्त हुई है. कार्यक्रम में थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना व टेरिटोरियल आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

#WATCH | Delhi | Olympic medallist javelin thrower Neeraj Chopra conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Indian Army, in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and COAS General Upendra Dwivedi pic.twitter.com/bjLwuvoSLj — ANI (@ANI) October 22, 2025

बता दें कि नीरज 26 अगस्त, 2016 को नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशंड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे. दो साल बाद, एथलेटिक्स में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2021 में खेल के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला.

नीरज को 2021 में सूबेदार के पद पर भी पदोन्नत किया गया, टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद, 27 वर्षीय भारतीय एथलीट को 2022 में भारतीय सेना की ओर से परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय भाला फेंक के इस दिग्गज को उसी साल भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया.