Neeraj Chopra Final: ज्यूरिख डायमंड लीग में एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, जानें कब और कहां देख पाएंगे लाइव

Neeraj Chopra Zurich Diamond League Final: भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित लेट्जिग्रुंड स्टेडियम में डायमंड लीग फाइनल जीतने के इरादे से उतरेंगे. चोपड़ा ने तीन साल पहले इसी स्टेडियम में अपने एकमात्र डायमंड लीग का खिताब जीता था. डायमंड लीग फाइनल बुधवार से शुरू हुआ है. दो दिवसीय फाइनल में नीरज चोपड़ा का मैच गुरुवार को खेला जाएगा. फाइनल के पहले दिन ज्यूरिख के सेचसेलौटेनप्लात्ज में शहर के प्रतिष्ठित ओपेरा हाउस के ठीक सामने एक स्ट्रीट इवेंट में पांच फील्ड स्पर्धाएं होंगी.

नीरज चोपड़ा ने दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है. दोहा में 90.23 मीटर के साथ वह दूसरे स्थान पर रहे थे. वहीं, पेरिस चरण में 88.16 मीटर के साथ जीत हासिल की थी. ​​फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद, उन्होंने 2025 डायमंड लीग सीजन के सिलेसिया और ब्रुसेल्स चरण से बाहर रहने का फैसला किया था.

ज्यूरिख में होने वाले फाइनल में सात खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इसमें छह खिलाड़ी दुनिया के शीर्ष 10 का हिस्सा हैं. ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगे. पिछले साल उन्होंने नीरज को मात दी थी. जर्मनी के जूलियन वेबर ने साल की शुरुआत में दोहा में नीरज को हराया था. लीग में लंदन 2012 ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट और पूर्व विश्व खिताब धारक जूलियस येगो भी हिस्सा ले रहे हैं.

नीरज को इनसे मिलेगी चुनौती

डायमंड लीग की दूसरी जीत के लिए नीरज को सबसे अधिक खतरा जूलियन वेबर से हो सकता है. उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ थो 91.06 मीटर का है. इसके अलावा नीरज को डिफेंडिंग चैंपियन एंडरसन पीटर्स से भी चुनौती मिलेगा. जबकि अनुभवी केशोर्न वालकॉट (सीजन बेस्ट: 86.30 मीटर), जूलियस येगो (सीजन बेस्ट: 84.51 मीटर) और एंड्रियन मार्डारे (सीजन बेस्ट: 82.38 मीटर) से भी मजबूत चुनौती मिल सकती है.

कहां देख पाएंगे लाइव

डायमंड लीग फाइनल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा गुरुवार (28 अगस्त) को भारतीय समयानुसार रात 11:15 बजे शुरू होगी. डायमंड लीग फाइनल 2025 के पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल का सीधा प्रसारण डायमंड लीग के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर किया जाएगा. किसी भी टीवी चैनल पर इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा.

