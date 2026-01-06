मेस्सी के आने भर से नहीं बनेगी बात; भारतीय फुटबॉल में जान फूंकने की कोशिश, 14 फरवरी से आखिरकार शुरू होगा ISL

Mansukh Mandaviya Takes Big Call On ISL: भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग 142 और भारतीय महिला टीम की फीफा रैंकिंग 67 है. भारतीय फुटबॉल टीम अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिहाज से संभवत: अब तक के सबसे निचले स्तर पर है. ऐसे में क्लब फुटबॉल के बंद होने के सवाल पर खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपील की और आखिरकार सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा. सरकार की मदद के बाद भारतीय फुटबॉल को आखिरकार एक नई शुरुआत की तारीख मिल गई है. अदालत के मामलों और प्रशासनिक गतिरोध से उत्पन्न महीनों की अनिश्चितता के बाद, भारतीय सुपर लीग 14 फरवरी से अपने 2026 सीज़न की शुरुआत कर सकेगी. भारतीय फुटबाल प्रेमी फिलहाल इससे राहत की सांस ले सकते हैं. यह समझौता खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और सभी 14 भाग लेने वाले क्लबों के प्रतिनिधियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद हुआ.

मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसी पारंपरिक फुटबॉल ताकतों ने मुंबई सिटी, बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा, केरल ब्लास्टर्स, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड, जमशेदपुर, ओडिशा और इंटर काशी सहित आईएसएल के नियमित क्लबों के साथ बैठक में भाग लिया. भारतीय फुटबॉल के प्रमुख हितधारक खेल को फिर से शुरू करने के लिए एक रोडमैप पर सहमत होते नज़र आये.

खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की पुष्टि की कि कानूनी अनिश्चितता इस देरी की अहम वजह थी. भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय पर हुई बैठक के बाद मीडिया को बताया,"इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से होगी जिसमें सभी क्लब भाग लेंगे. आज सरकार, एआईएफएफ और सभी क्लबों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया." उन्होंने कहा,"पिछले कुछ समय से भारतीय फुटबॉल को लेकर अदालत में चल रहे विवाद के कारण आईएसएल के आयोजन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी जिस पर अब विराम लग गया."

एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे ने इस मौके पर बताया,"आईएसएल के संचालन के लिए संचालन परिषद बोर्ड का गठन होगा. आईएसएल में 14 टीमों के 91 मैच एक चरण में होम (घरेलू) और अवे (प्रतिद्वंद्वी टीम का घरेलू मैदान) आधार पर खेले जायेंगे."

चौबे ने कहा कि मैच कहां होंगे, यह क्लब एआईएफएफ के साथ मिल कर तय करेंगे. उन्होंने कहा,"आई लीग में 11 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे जो आईएसएल के साथ ही आरंभ होगी. इसमें आईलीग-दो और आईलीग-तीन में 33 के बजाये 40 टीमें होंगी."

उन्होंने बताया कि आईएसएल के लिए 25 करोड़ रुपये का एक कैप (खर्च की सीमा) बनाया गया है जिसमें 10 प्रतिशत एआईएफएफ, 15 प्रतिशत क्लब 30 प्रतिशत व्यावसायिक साझेदार वहन करेंगे. उन्होंने कहा,"जब तब व्यावसायिक साझेदार नहीं मिल जाता तब तक एआईएफएफ कुल 40 प्रतिशत खर्च वहन करेगा."

उन्होंने कहा कि एआईएफएफ का कुल योगदान 14 करोड़ रुपये होगा जिसमें 10 करोड़ आईएसएल और 3.2 करोड़ आई लीग के लिए होंगे. आईडब्ल्यूएल (इंडियन वुमेन लीग) का शत प्रतिशत फंड एआईएफएफ का होगा. अधिकारियों ने यह भी तय किया कि सभी 6 राष्ट्रीय लीग निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त होंगी.

