Lionel Messi: लियोनल मेस्सी से मिलने वाली यह फुटबॉलर कौन है? इंग्लैंड के क्लब के लिए खेलकर रचा था इतिहास

लियोनल मेस्सी के दिल्ली इवेंट में पूर्व भारतीय स्टार अदिति चौहान भी नजर आईं. अदिति चौहान ने इस दौरान मेस्सी से अपनी जर्सी पर साइन भी लिया.

Lionel Messi's GOAT Tour Of India 2025: दिल्ली में लियोनल मेस्सी से मिली अदिति चौहान

Aditi Chauhan meet Lionel Messi: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेस्सी GOAT टूर ऑफ इंडिया के आखिरी चरण के लिए दिल्ली पहुंचे. फैंस दोपहर से ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने लगे थे. हालांकि, यह कार्यक्रम शाम से शुरू होना था. लेकिन फिर भी दिग्गज फुटबॉलर की दीवानगी का आमल था कि काफी पहले ही स्टेडियम पहुंचे. वहीं लियोनल मेस्सी का दिल्ली स्टेडियम का कार्यक्रम सुपर हिट रहा. उन्होंने स्टैंड में फुटबॉल किक की और इस दौरान छोट-छोटे बच्चों के साथ किकआउट भी खेला. मेस्सी से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मुलाकात की. जय शाह ने इस दौरान मेस्सी को भारतीय खिलाड़ियों के साइन बैट, टी20 वर्ल्ड कप का टिकट और महान फुटबॉलर के नाम की जर्सी भी भेंट की. वहीं इसी इवेंट में पूर्व भारतीय स्टार अदिति चौहान भी नजर आईं. अदिति चौहान ने इस दौरान मेस्सी से अपनी जर्सी पर साइन भी लिया.

17 साल का करियर

अदिति चौहान भारतीय टीम की पूर्व गोलकीपर हैं. उनका करियर करीब 17 साल का रहा. उन्होंने इसी साल जून में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लिया था. अदिति चौहान भारतीय फुटबॉल में  सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक. 

भारतीय महिला फुटबॉल टीम की दिग्गज खिलाड़ी और गोलकीपर अदिति चौहान ने 17 साल के करियर के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक, उन्होंने 57 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है और कई प्रतिष्ठित क्लब के लिए खेल चुकी हैं.

अदिति वेस्ट हैम यूनाइटेड लेडीज़ के लिए इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धी क्लब फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला टीम खिलाड़ी है. वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए अदिति ने सात मुकाबले खेले हैं. 

चौहान ने 2011 में सीनियर राष्ट्रीय टीम में डेब्यू किया था और जल्द ही वह टीम का अहम हिस्सा बन गईं. उन्होंने 2012, 2016 और 2019 में भारत की SAFF चैम्पियनशिप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2016 और 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

घरेलू स्तर पर भी अदिति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन्होंने 2019-20 और 2021-22 में गोकुलम केरल एफसी के साथ भारतीय महिला लीग (IWL) का खिताब जीता है. अदिति ने अपने आखिरी सीज़न में भी अपनी क्लास दिखाई थी. 

