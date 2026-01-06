विज्ञापन
विशेष लिंक

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप 2024 से कितना अधिक?

Australian Open 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने मंगलवार को रिकॉर्ड 111.5 मिलियन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) प्राइज मनी पूल का ऐलान किया है. यह टूर्नामेंट इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि है.

Read Time: 3 mins
Share
Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप 2024 से कितना अधिक?
Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी का ऐलान

Australian Open 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने मंगलवार को रिकॉर्ड 111.5 मिलियन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) प्राइज मनी पूल का ऐलान किया है. यह टूर्नामेंट इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि है. पिछले साल की 96.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तुलना में इस बार प्राइज मनी में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

पुरुष और महिला एकल के विजेताओं को 2.79 मिलियन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) मिलेंगे, जो पिछले साल के 2.35 मिलियन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) से 19 प्रतिशत अधिक है. उपविजेताओं को 2.15 मिलियन और सेमीफाइनल खेलने वालों को 1.25 मिलियन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) मिलेंगे. अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के प्राइज मनी की तुलना करें तो यह उससे काफी अधिक है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी ने करीब 94 करोड़ की प्राइज मनी पूल का ऐलान किया था, जबकि इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन  के लिए यह पूल करीब 6 अरब 75 करोड़ से अधिक है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 टीम की विजेता भारतीय टीम को करीब 20.37 करोड़ रूपये मिले थे, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के एकल खिताब विजेता को 25 करोड़ से अधिक मिलने हैं. वहीं उपविजेता को 1.5 करोड़ के आस-पास मिलेंगे. 

इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग राउंड की प्राइज मनी में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और सभी एकल और डबल खिलाड़ियों को कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी. मेन ड्रॉ के पहले राउंड में बाहर होने वाले प्लेयर्स को 150,000 (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) मिलेंगे.

टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ क्रेग टिली ने कहा,"16 प्रतिशत की वृद्धि हर स्तर पर टेनिस करियर को सपोर्ट करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है. 2023 से क्वालिफाइंग प्राइज मनी को 55 प्रतिशत बढ़ाने से लेकर खिलाड़ियों के लाभ को बढ़ाने तक, हम यह पक्का कर रहे हैं कि पेशेवर टेनिस सभी के लिए लाभदायक बना रहे."

प्राइज मनी में यह बढ़ोतरी टेनिस ऑस्ट्रेलिया के समर ऑफ टेनिस में 135 मिलियन के निवेश का हिस्सा है, जो सैकड़ों पेशेवर एथलीट्स के करियर को सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. टिली ने कहा, "निवेश टेनिस की नींव को मजबूत करता है, जिससे खेल का विकास निश्चित होता है. सभी स्तर पर खिलाड़ियों को सपोर्ट करके, हम अधिक प्रतिभा पूल और फैन्स के लिए ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं."

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की शुरुआत 12 जनवरी को मेलबर्न पार्क में होगी. ऑफिशियल ड्रॉ 15 जनवरी को ग्रैंड स्लैम ओवल फैन स्टेज पर होगा, जहां गत चैंपियन जैनिक सिनर और मैडिसन कीज के एकल ड्रॉ देखने के लिए शामिल होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: IND U19 vs SA U19: कप्तानी में भी वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान

यह भी पढ़ें: AUS vs ENG: स्टीव स्मिथ ने शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ब्रैडमैन के खास क्लब में हुए शामिल, द्रविड़ भी छूटे पीछे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australian Open 2026, ICC T20 World Cup 2024, Cricket, Tennis, Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com