Hockey Asia Cup 2025: पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गौतम गंभीर तक, टीम इंडिया के एशियाई चैंपियन बनने पर आए रिएक्शन

Hockey Asia Cup 2025: बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया.

  • राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से भारत ने चौथी बार खिताब जीता.
  • भारत ने आठ साल बाद एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और अगले साल विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया.
  • पीएम मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई प्रमुख नेताओं ने टीम को बधाई दी.
बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और साथ ही अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया. भारत के 8 साल बाद चैंपियन बनने पर सोशल मीडिया पर टीम को बधाई आने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर तक टीम इंडिया को 8 साल बाद चैंपियन बनने पर बधाई देते नजर आए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,"राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई. यह जीत और भी खास है क्योंकि उन्होंने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को हरा दिया है. यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है. कामना है कि हमारे खिलाड़ी और भी अधिक ऊंचाइयां छूते रहें और देश को और अधिक गौरव दिलाते रहें."

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा,"बिहार के राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में कोरिया के विरुद्ध शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है." नीतीश ने आगे लिखा,"इस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत के साथ-साथ चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, कोरिया ओमान एवं बांग्लादेश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के खिलाड़ियों का सहृदय अभिनंदन करता हूं."

पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा,"शाबाश लड़कों. शानदार."

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा,"अद्भुत प्रदर्शन. राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं."

हॉकी इंडिया ने भी चौथी बार इस खिताब जीतने पर अपनी टीम को बधाई दी. हॉकी इंडिया ने लिखा,"एशिया के चैंपियन. हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में भारत का दबदबा रहा और एक शानदार अभियान के साथ भारत ने अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता."

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा करार देते हुए 'एक्स' पर लिखा,"एशिया कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को बधाई. यह देश के लिए गर्व का क्षण है और हॉकी खिलाड़ियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है."

भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक ओडिशा के मुख्यमंत्री चरण मांझी ने इस जीत को देश का गौरव बढ़ाने वाला करार दिया. मांझी ने 'एक्स' पर लिखा,"राजगीर, बिहार में हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई. कोरिया पर 4-1 की शानदार जीत के साथ टीम ने देश का गौरव बढ़ाया है." उन्होंने कहा,"टीम के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रेरणादायक कौशल और दृढ़ संकल्प के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई."

