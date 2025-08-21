विज्ञापन

किसी ने भी इनकी जीत की उम्मीद नहीं की थी... अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में किया खुलासा!

केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन ने की भारतीय महिला आइस हॉकी टीम से मुलाकात, कहा- 'किसी को भी कम न समझें' 

Read Time: 3 mins
Share
किसी ने भी इनकी जीत की उम्मीद नहीं की थी... अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में किया खुलासा!
कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची आइस हॉकी टीम
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम से मिलने को अपने जीवन के सबसे सम्मानित पल बताया. ये मुलाकात उनके लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के सेट पर हुई, जहां उन्होंने टीम की एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की शानदार उपलब्धि का जश्न मनाया. बिग बी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह महिला आइस हॉकी टीम के साथ नजर आ रहे हैं. बाकी फोटोज में वह अकेले हैं. ये फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट हैं. पहली तस्वीर में वह चलते हुए तो दूसरी तस्वीर में इमोशनल दिखाई दे रहे हैं.

अमिताभ ने ब्लॉग की शुरुआत में लिखा, "एक खुलासा… और सम्मान… और कितना बड़ा सौभाग्य है… क्यों…? क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक महिला आइस हॉकी टीम भी है, और हाल ही में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है?"

उन्होंने आगे टीम के संघर्षों और सफलता की कहानी को साझा किया, "इन महिलाओं ने अपने कड़े संघर्षों के बावजूद सफलता हासिल की. किसी ने भी इनकी जीत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इन्होने अपनी मेहनत और साहस से सबको गलत साबित कर दिया."

बिग बी ने टीम की सच्ची भावना और उनकी प्रतिबद्धता को सराहा और कहा, "कभी भी किसी भी महिला को कमजोर मत समझो, क्योंकि वह आपको गलत साबित करके दिखाती हैं. वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं."

भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आईआईएचएफ एशिया कप में थाईलैंड को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था. यह जीत भारतीय महिला खिलाड़ियों के दृढ़ नायकत्व और अडिग आत्मविश्वास का प्रतीक है. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके खेल कौशल को दर्शाती है, बल्कि यह देश में महिला खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और प्रेरणा का एक बड़ा संदेश भी देती है. अमिताभ बच्चन ने इस प्रेरणादायक टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं और इस अद्भुत सफर की सराहना की, जो न केवल खेल जगत में, बल्कि समाज में भी महिलाओं के अधिकार और उनकी क्षमता का परिचय कराता है. 'कौन बनेगा करोड़पति' का सीजन 17 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है. इसके अलावा, यह सोनी लिव ऐप पर भी स्ट्रीम होता है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan News, Kbc, Ice Hockey Team, Amitabh Bachchan Show
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com