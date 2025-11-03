विज्ञापन
विशेष लिंक

ठाणे: मुंब्रा और शील डायघर में अवैध इमारतों पर TMC की कार्रवाई, विरोध के बीच पुलिस बल तैनात

स्थानीय नागरिक इस कार्रवाई का जोरदार विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण कार्रवाई वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. राज्य आरक्षित पुलिस बल SRPF और स्थानीय पुलिस को कार्रवाई स्थल पर तैनात किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
ठाणे: मुंब्रा और शील डायघर में अवैध इमारतों पर TMC की कार्रवाई, विरोध के बीच पुलिस बल तैनात
  • ठाणे महानगरपालिका ने मुंब्रा के खान कंपाउंड में अवैध इमारतों पर पुनः तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है
  • कुछ दिन पहले महापालिका ने खान कंपाउंड की सत्रह अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया था
  • कार्रवाई के दौरान शील डायघर इलाके में पुलिस बल और राज्य आरक्षित पुलिस बल तैनात किए गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा स्थित खान कंपाउंड में एक बार फिर ठाणे महानगरपालिका की तरफ से अवैध इमारतों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई है. कुछ दिन पहले ही, महापालिका ने खान कंपाउंड की 17 इमारतों पर कार्रवाई करते हुए अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया था. इसके बाद, अब फिर से ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र के शील डायघर इलाके में कई अवैध इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है.

स्थानीय नागरिक इस कार्रवाई का जोरदार विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण कार्रवाई वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. राज्य आरक्षित पुलिस बल SRPF और स्थानीय पुलिस को कार्रवाई स्थल पर तैनात किया गया है.

बता दें कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार की जा रही है. इससे पहले भी ठाणे महानगरपालिका ने कई अवैध इमारतों पर तोड़फोड़ की थी. वहीं, लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई जमा करके इन घरों को खान कंपाउंड में खरीदा था. बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब TMC (Thane Municipal Corporation) फिर से कार्रवाई करने पहुंची, तो बड़े पैमाने पर हुए विरोध के कारण निगम को फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thane Demolition, TMC Action, Illegal Buildings, Mumbra Khan Compound
Get App for Better Experience
Install Now