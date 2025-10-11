विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, करीब 44 करोड़ का मारिजुआना पकड़ा, दुर्लभ विदेशी जीव भी बरामद

मुंबई कस्टम्स जोन-III के अधिकारियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 44 किलो से ज्‍यादा हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया है. वहीं एक मामले में विदेशी जीवों की तस्करी करने वाले यात्री को भी गिरफ्तार किया गया है. 

Read Time: 3 mins
Share
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, करीब 44 करोड़ का मारिजुआना पकड़ा, दुर्लभ विदेशी जीव भी बरामद
  • मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तीन दिनों में ड्रग्स और वाइल्डलाइफ तस्करी के आठ बड़े मामले पकड़े हैं.
  • विभाग ने 44 किलो से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 44 करोड़ है.
  • विदेशी जीवों की तस्करी के मामले में कई दुर्लभ जीव जैसे पैकमैन फ्रॉग, टारेंटयुला और विभिन्न सांप बरामद किए गए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई :

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पिछले तीन दिनों (8 से 11 अक्टूबर) के दौरान लगातार कार्रवाई करते हुए ड्रग्स और वाइल्डलाइफ तस्करी के 8 बड़े मामले पकड़े हैं. मुंबई कस्टम जोन-III के अधिकारियों ने इन ऑपरेशनों में कुल 44 किलो से ज्‍यादा हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 44 करोड़ रुपए से ज्‍यादा बताई जा रही है. वहीं एक मामले में दुर्लभ विदेशी जीवों की तस्करी करने वाले यात्री को भी गिरफ्तार किया गया है. 

केस 1: 11.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड

पहले मामले में कस्टम अधिकारियों ने फुकेट (थाईलैंड) से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-353 से आए एक यात्री को रोका. जांच में उसके बैग से 11.519 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत करीब 11.51 करोड़ रुपए आंकी गई है. आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

केस 2: विदेशी जीवों की तस्करी

दूसरे केस में कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से फ्लाइट VZ-760 से आए एक यात्री के पास से कई दुर्लभ विदेशी जीव बरामद किए हैं. इनमें शामिल हैं:

  • पैकमैन फ्रॉग – 5
  • कोलम्बियाई ड्वारर्फ टारेंटयुला – 1
  • रेड टेगू – 2
  • अर्जेंटीनी ब्‍लैक एंड व्‍हाइट टेगू – 7
  • रेनबो बोआ (सांप) – 3
  • होंडुरन मिल्क स्नेक – 7
  • कैलिफोर्निया किंग स्नेक – 1
  • अल्डाब्रा टर्टल – 2
  • कॉमन कस्कस – 1
  • ग्रीन इगुआना – 17
  • बीयर्ड ड्रैगन – 11
  • ब्‍लू टंग स्किंक – 3

केस 3: बैंकॉक से आया यात्री पकड़ा गया

तीसरे केस में बैंकॉक से फ्लाइट 6E-1060 से आए यात्री के बैग से 9.842 किलो वीड मिला, जिसकी कीमत 9.84 करोड़ रुपए बताई गई. आरोपी को NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया. 

केस 4: दो यात्री, दो किलो वीड

चौथे मामले में फुकेट से फ्लाइट 6E-1052 से आए दो यात्रियों के बैग से कुल 2.017 किलो वीड जब्त किया गया. दोनों को गिरफ्तार किया गया. 

केस 5: फिर बैंकॉक से तस्करी

पांचवें केस में बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग में 2.003 किलो वीड बरामद हुआ है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

केस 6: कुआलालंपुर से आया यात्री

छठे मामले में कुआलालंपुर से फ्लाइट MH-194 से पहुंचे एक यात्री के पास से 8.87 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला है, जिसकी कीमत करीब 8.87 करोड़ रुपए बताई गई है. 

केस 7: बैंकॉक से आया यात्री

सातवें केस में बैंकॉक से VJ-833 फ्लाइट से आए यात्री के पास से 8 किलो वीड बरामद हुआ है. 

केस 8: दो यात्री, 1.76 किलो वीड

आठवें केस में फुकेट से आए दो यात्रियों के बैग से 1.761 किलो वीड मिला, जिसकी कीमत करीब 1.76 करोड़ रुपए है.  

    पूरी स्टोरी पढ़ें

    NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

    फॉलो करे:
    Mumbai Airport, Customs Action, Customs Action At Mumbai Airport Exotic Animal Smuggling, Exotic Animal Seizure, Marijuana Seizure
    Get App for Better Experience
    Install Now