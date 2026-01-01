विज्ञापन
मुंबई एयरपोर्ट पर 3.05 किलो सोने की तस्करी नाकाम, पानी की बोतल में छिपाकर ला रहे थे 3.89 करोड़ का गोल्ड

मुंबई एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर 2025 को बहरीन से आए एक भारतीय नागरिक के सामान से 3.05 किलोग्राम सोना बरामद हुआ. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत 3.89 करोड़ रुपये बताई गई है.

मुंबई एयरपोर्ट पर 3.05 किलो सोने की तस्करी नाकाम, पानी की बोतल में छिपाकर ला रहे थे 3.89 करोड़ का गोल्ड
  • मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने सोने की तस्करी की कोशिश को खुफिया सूचना के आधार पर नाकाम किया है.
  • बहरीन से आए एक भारतीय यात्री के सामान से मोम में छिपाए 12 कैप्सूल में सोना बरामद हुआ.
  • बरामद सोना 24 कैरेट का है और इसका कुल वजन तीन किलो से अधिक है.
मुंबई एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी है. DRI को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 31 दिसंबर 2025 को बहरीन से आए एक भारतीय नागरिक को एयरपोर्ट पर रोका गया.

वॉटर टम्बलर के अंदर छिपाकर लाए सोना

DRI अधिकारियों ने जब यात्री के सामान की गहन तलाशी ली तो मोम (वैक्स) के रूप में सोने की धूल से भरे 12 कैप्सूल बरामद किए गए. ये कैप्सूल एक वॉटर टम्बलर के अंदर छिपाकर लाए गए थे.

3 किलो सोना बरामद

जांच में बरामद सोना 24 कैरेट पाया गया, जिसका कुल नेट वजन 3.05 किलोग्राम है. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत 3.89 करोड़ रुपये बताई गई है.

मुंबई DRI के मुताबिक, बरामद सोने को कस्टम्स एक्ट, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

