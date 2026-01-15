छतरपुर में अजब-गजब प्रेम कहानी! दो लड़कियों ने आपस में की शादी, परिजन थाने पहुंचे- जमकर हुआ ड्रामा

छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील लेकिन चर्चा में रहने वाला मामला सामने फिर से आया है. जहां दो बालिग युवतियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया. इस विवाह की जानकारी मिलते ही परिजनों के विरोध के चलते थाने में हंगामे की स्थिति बन गई.

आपसी रजामंदी से की शादी

प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजली रायकवार (23 वर्ष), पिता आनंद रायकवार, निवासी बजरंग नगर और मोहिनी कुशवाहा (21 वर्ष), पिता राकेश कुशवाहा, निवासी दुर्गा कॉलोनी के बीच बीते 5 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. अंजली के मुताबिक 12 तारीख को दोनों युवतियां बागेश्वर धाम गई थीं, जहां उन्होंने आपसी रजामंदी से विवाह किया.

दोनों पक्षों में हुई तीखी बहस

विवाह की सूचना मिलने के बाद मोहिनी के परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए और उसे जबरदस्ती घर ले जाने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंचे. इसी बात को लेकर थाने में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला.

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों युवतियों को थाने के अंदर बैठाया और पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. पुलिस का कहना है कि दोनों युवतियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रहने की बात कह रही हैं. ऐसे में मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है.

छतरपुर में समलैंगिक विवाह का तीसरा मामला

गौरतलब है कि छतरपुर जिले में यह समलैंगिक विवाह से जुड़ा तीसरा मामला है. इससे पहले नौगांव थाना क्षेत्र के दौरिया और मउसानिया गांव से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल पुलिस उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.