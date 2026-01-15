'झुकेगा नहीं!' प्रयागराज में संगम की रेती पर पुष्पा राज का धमाल, 21 साल के युवक ने माघ मेला में मचाया तहलका

प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेले (Magh Mela 2026) में एक युवक का पुष्पा अवतार खूब सुर्खियां बटोर रहा है. ये युवक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खासी चर्चा का विषय बना हुआ है.

युवक का नाम रवि किशन मिश्रा है, जिसकी उम्र महज 21 वर्ष है. मध्य प्रदेश के कटनी जिले का रहने वाला रवि इन दिनों खूब लाइमलाइट में है. वो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहा है और उसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक है. वो बुधवार से माघ मेले में पहुंचा हुआ है तभी से उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

क्या कर रहे हैं ये 'पुष्पा'?

रवि किशन मिश्रा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के स्टाइल में तैयार होकर मेले में घूम रहे हैं. हाथ में नकली रिवॉल्वर लिए, फिल्मी अंदाज में वेशभूषा में घूमते हुए लोगों से बात करते हैं. जब उनसे पुष्पा के डायलॉग पूछे जाते हैं, तो वो फुल जोश में बोलते हैं, 'फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं... फायर! झुकेगा नहीं. इधर राज करने को आया. दुनिया में कहीं भी रहेगा, झुकेगा नहीं.'

डायलॉग सुन हैरान हुए लोग

ये अंदाज और डायलॉग सुनकर मेले में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, और कई लोग उनके साथ फोटो-वीडियो बनवा रहे हैं. वायरल होने की वजह माघ मेले 2026 में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए उमड़े हुए हैं. ऐसे में इस युवक का फिल्मी गेटअप और बिंदास अंदाज एक अलग ही माहौल बना रहा है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से शेयर हो रहे हैं. ये मेले की आस्था के साथ-साथ युवाओं की क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट का भी शानदार उदाहरण बन गया है.