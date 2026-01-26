विज्ञापन
मुंबई में युवक की बेरहमी से हत्या, 20 से ज्यादा बार गोदा शरीर

शंकर प्रसाद की आयु 32 वर्ष थी. मृतक का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. उन्हें पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास और विभिन्न इलाकों में 8 टीमें तैनात की गई हैं.

इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
मुंबई:

मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है. शहर के भांडुप इलाके में शंकर प्रसाद उर्फ कली नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. सामने आई जानकारी के अनुसार हमलावरों ने युवक पर 22 बार वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. वारदात के तुरंत बाद शंकर प्रसाद को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.  शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. शंकर प्रसाद की आयु 32 वर्ष थी. मृतक का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. उन्हें पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास और विभिन्न इलाकों में 8 टीमें तैनात की गई हैं और तलाशी अभियान जारी है.

प्रोफेसर की चाकू से गोदकर हत्या

हाल ही में मुंबई में एक प्रोफेसर की लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना मुंबई के मलाड स्टेशन की थी. मृतक की पहचान आलोक सिंह के रूप में हुई थी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला था कि ये घटना ट्रेन से उतरने के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि आलोक सिंह की कुछ लोगों से ट्रेन से उतरते समय मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी. आरोपी भी ट्रेन में उनके साथ ही सफर कर रहे थे. इसके बाद आलोक सिंह की हत्या कर दी गई.

