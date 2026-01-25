मामूली कहासुनी पर मुंबई लोकल में प्रोफेसर की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस

मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक प्रोफेसर की लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. घटना मुंबई के मलाड स्टेशन की बताई जा रही है. पुलिस ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल मलाड रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

अभी तक मिली सूचना के अनुसार ये घटना मलाड के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतक की पहचान आलोक सिंह के रूप में की है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये घटना ट्रेन से उतरने के दौरान हुई है. बताया जा रहा है कि आलोक सिंह की कुछ लोगों से ट्रेन से उतरते समय मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी. आरोपी भी ट्रेन में उनके साथ ही सफर कर रहे थे. ये कहासुनी मलाड स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान हुई.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार आरोपी के पास पहले से ही चाकू था. उसी चाकू से आलोक सिंह पर हमला किया गया. आलोक सिंह मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे.