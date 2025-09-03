पत्नी का सिर काटकर नाले में फेंका, बाकी बॉडी तलाश रही पुलिस... भिवंडी मर्डर का खुला राज

महाराष्‍ट्र के भिवंडी शहर के ईदगाह संकुल के पास दलदली नाले में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला है. मृतका की उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही भोइवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को पोस्टमार्टम के लिए उप-जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हत्यारा उसका पति ही है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. फोरेंसिक टीम शव के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी है. डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. पति की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कुछ और राज खुलने की आशंका जताई जा रही है.

ऐसा बताया जा रहा है कि पति-पत्‍नी में काफी झगड़ा होता रहता थी. छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी अक्‍सर बड़े झगड़े होते थे. माना जा रहा है कि इसी झगड़े के चलते गुस्से में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या) एवं 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.