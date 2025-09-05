विज्ञापन
पति ने किए 17 टुकड़े, बॉडी के हिस्सों की तलाश में पुलिस... मुस्कान मर्डर की खौफनाक कहानी

डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी जानकारी समेत कई सुरागों के आधार पर पीड़िता के पति मोहम्मद ताहा अंसारी (27) का पता लगाया, जिसे बाद में उसकी पत्नी की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस हिरासत में आरोपी मोहम्मद ताहा अंसारी ने जो खुलासे किए उसने सबको हैरान कर दिया.

महिला का सिर नाले से बरामद होने के पांच दिन बाद पति गिरफ्तार
भिवंडी:

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला का कटा हुआ सिर नाले से बरामद हुआ था. जिसके बाद पुलिस महिला के हत्यारे की तलाश में लग गई. करीब पांच दिन बाद महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया गया. ये पूरा मामला 30 अगस्त का है. जब भिवंडी शहर के ईदगाह रोड पर नाले के किनारे एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर मिला था. पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी सुलझाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि न तो हत्या का स्थान पता चल रहा था और न ही महिला का शेष शव मिल रहा था. भोईवाडा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ उसी दिन मामला दर्ज कर सिर को शिनाख्त के लिए इंदिरा गांधी उप जिला अस्पताल भेज दिया.

इस तरह हुई महिला की पहचान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक रत्न पारखी और पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुंभार ने दो विशेष जांच दल गठित किए. इस बीच नवी बस्ती निवासी एक महिला हनीफा खान ने अपनी बेटी परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद ताहा अंसारी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. उसने बताया कि बेटी का फोन दो दिन से बंद है और दामाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा. जब पुलिस ने खाड़ी में मिले महिला के सिर का फोटो दिखाया, तो मां ने उसे मुस्कान के रूप में पहचान लिया. पुलिस ने शक के आधार पर पति ताहा अंसारी को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपनी पत्नी की सिर काटकर हत्या करने का खुलासा किया. 

पत्नी मुस्कान के 17 टुकड़े किए

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पति ताहा ने पत्नी मुस्कान को मारकर उसके कई टुकड़े किए थे. बताया जा रहा है कि टुकड़ों को भिवंडी के अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था. पुलिस अब इन टुकड़ों की तलाश कर रही है.

