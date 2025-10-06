विज्ञापन
'किसानों का कर्ज माफ और प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की भरपाई', उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की अपील

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि "पीएम मोदी को किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और संपूर्ण कर्जमाफी की घोषणा करनी चाहिए. उन्हें केवल खोखली घोषणाएं कर के नहीं जाना चाहिए."

'किसानों का कर्ज माफ और प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की भरपाई', उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की अपील
फाइल फोटो
  • PM मोदी महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं जिसमें मराठवाड़ा के बाढ़ग्रस्त किसानों की उम्मीदें जुड़ी हैं
  • शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने PM से प्रति हेक्टेयर पचास हजार रुपये की नुकसान भरपाई और कर्जमाफी की मांग की है
  • उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठवाड़ा की स्थिति गंभीर है, जहां चालीस लाख किसान और साठ लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है
मुंबई:

प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं, और मराठवाड़ा के बाढ़ग्रस्त किसान उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि "पीएम मोदी को किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और संपूर्ण कर्जमाफी की घोषणा करनी चाहिए. उन्हें केवल खोखली घोषणाएं कर के नहीं जाना चाहिए."

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे और कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे लेकिन मराठवाड़ा के बाढ़ग्रस्तों के लिए प्रधानमंत्री कौन-सा विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करेंगे, इस पर महाराष्ट्र की जनता की निगाहें टिकी हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फायदेमंद होना चाहिए.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “पूरा मराठवाड़ा आज भी कीचड़ और पानी में डूबा है. फसलें, घर, पशुधन सब कुछ नष्ट हो गया है; बल्कि जमीन इतनी बुरी तरह से बह गई है कि उस पर कम से कम दो पीढ़ियों तक खेती नहीं हो सकेगी. 40 लाख किसान और 60 लाख एकड़ जमीन बाढ़ की चपेट में आई है. प्रधानमंत्री को चाहिए कि ‘पैकेज' की सिर्फ दिखावटी घोषणा न करें, बल्कि प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सीधी मदद और कर्ज में डूबे किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करें. अगर अभी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया गया, तो मराठवाड़ा के किसानों की तीन पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी.”

उन्होंने प्रधानमंत्री से बाढ़ग्रस्त किसानों की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन किया “किसानों को वही दीजिए जो उन्हें सच में चाहिए.”

