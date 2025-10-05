यूपी के संभल में तलाब की जमीन पर बने मैरिजहॉल और मस्जिद पर आज भी बुलडोजर चलेगा...
नई दिल्ली:
तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बाद केरल में 'जहरीला' कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन कर दिया गया है. एमपी के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत इस कफ सिरप से हो चुकी है. बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में मंथन चल रहा है. यूपी के संभल में तलाब की जमीन पर बने मैरिजहॉल और मस्जिद पर आज भी बुलडोजर चलेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है. बताया जा रहा है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर इजरायल और हमास राजी हो गए हैं. इससे गाजा पट्टी पर बीते 2 साल से चले आ रहे युद्ध के रुकने की उम्मीद बढ़ गई है.
Breaking News LIVE Updates...
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं