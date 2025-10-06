NDTV वर्ल्ड समिटः एक मंच पर इकट्ठा होंगे प्रधानमंत्री मोदी, श्रीलंकाई पीएम, ऋषि सुनक और टोनी एबॉट

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है. यह वैश्विक संवाद की दिशा में एक असाधारण अवसर साबित होगा, जिसमें मौजूदा दौर की कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियां एक मंच पर आएंगी . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट भी इनमें शामिल होंगे.

यह एक दुर्लभ अवसर होगा, जब दो मौजूदा और दो पूर्व प्रधानमंत्री एक ही मंच पर इकट्ठा होंगे. यह इस समिट की अहमियत और मौजूदा दौर के सबसे जरूरी व महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप में अहम भूमिका को दिखाता है. 17 और 18 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाला ये समिट महत्वपूर्ण वैश्विक संवाद का मंच बनेगा.

ऐसे दौर में जब दुनिया अस्थिरता, अनिश्चितता और गहन परिवर्तनों से जूझ रही है, यह समिट नेताओं, विचारकों, इनोवेटर्स और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाकर वर्तमान युग को परिभाषित करने वाले मुद्दों पर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा. भू-राजनीति से लेकर टेक्नोलोजी तक, पारिस्थितिकी से लेकर संस्कृति तक, अर्थव्यवस्थाओं की संरचना से लेकर समाजों की कल्पना तक... NDTV वर्ल्ड समिट विश्लेषण से आगे जाकर पुनर्कल्पना, नवाचार और पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगा.

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 की थीम Edge of the Unknown: Risk. Resolve. Renewal है. यह इतिहास के इस निर्णायक मोड़ की भावना को दर्शाती है. यह कल्पनाशीलता से अनिश्चितताओं का मुकाबला करने का, सोच-समझकर लिए गए संकल्प पर डटे रहने का और अतीत में खोने के बजाय भविष्य के निर्माण का आमंत्रण है.

इस समिट की अहमियत महज इन वैश्विक नेताओं की भागीदारी में नहीं बल्कि उन विविध आवाजों में भी है जो एक ही मंच पर इकट्ठा होंगी. दो मौजूदा और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा कई प्रभावशाली नेता, कारोबारी उद्यमी, इनोवेटर्स, सांस्कृतिक हस्तियां और नैतिक विचारक भी इस संवाद का हिस्सा बनेंगे. ये सभी दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में प्रभाव पैदा करने वालों की आवाज के प्रतीक हैं.

NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा, "NDTV वर्ल्ड समिट 2025 एक ऐसा मंच है जहां विचार, कल्पना और उद्देश्य एक छत के नीचे मिलेंगे. दो मौजूदा और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ वैश्विक व परिवर्तनकारी हस्तियों की भागीदारी इस समिट की जरूरत और प्रभाव को दर्शाती है. यह समिट संकेत है कि भारत आज दुनिया के केंद्र में खड़ा है और एक साझा भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.”

ऐसे समय में जब दुनिया विरोधाभास और विविधता, ऊब और उत्थान के बीच झूल रही है, NDTV वर्ल्ड समिट 2025 एक ऐसा मंच साबित होगा जहां मेल-मिलाप, संभावनाओं और दृष्टिकोण पर चर्चा होगी, जहां आने वाले कल के विचार गढ़े जाएंगे, जहां भारत की महत्वाकांक्षा, पुनर्निर्माण और मजबूती की कहानी वैश्विक संवाद के केंद्र में होगी.

और इस सबके मूल में है एक नया संकल्प, एक नए भारत की कहानी, जो नए NDTV के नए कलेवर में दिखाई जाएगी. एक ऐसा नेटवर्क जो मौजूदा दौर में खुद को पुनः परिभाषित कर रहा है, महत्वपूर्ण चर्चाओं को मंच दे रहा है, वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बुलंद कर रहा है और ऐसा संवाद रच रहा है जो हमारे साझा भविष्य की पुनर्कल्पना करता है.