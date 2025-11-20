विज्ञापन
500 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, रायगढ़ के ताम्हिणी घाट में दर्दनाक हादसा

Raigad Thar Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ताम्हिणी घाट में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक एसयूवी SUV लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई.

हादसे के बाद थार के परखच्चे उड़ गए. शव निकालने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा.
  • महाराष्ट्र के रायगढ़ तम्हिणी घाट में एक थार गाड़ी लगभग पांच सौ फीट गहरी खाई में गिर गई थी.
  • इस हादसे में छह युवकों की मौत हुई, जिनकी उम्र अठारह से बाईस वर्ष के बीच थी.
  • पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर ड्रोन की मदद से गाड़ी को पेड़ में फंसा हुआ पाया था.
Raigad Thar Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ तम्हिणी घाट से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक थार करीब 500 गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में थार पर सवार 6 युवकों की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि थार के परखच्चे उड़ गए. सड़क से करीब 500 फीट नीचे थार के पार्ट-पुजड़े बिखड़े मिले. आस-पास सवार युवकों की शव पड़ी थी. हादसे के बाद युवकों के शव को बाहर निकालने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा. रस्सी से शव बांधकर ऊपर लाया गया. 

दो दिन पहले हुआ हादसा, आज निकली डेडबॉडी

ये हादसा मंगलवार, 18 नवंबर की सुबह हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना गुरुवार 20 नवंबर सुबह ही मिल पाई. मरने वाले सभी छह लोग 18 से 22 वर्ष की आयु के बीच के युवक थे. वे सोमवार देर शाम को पुणे से अपनी थार से कोंकण की ओर निकले थे.

पुलिस ने ड्रोन उड़ाए, तब नीचे में पेड़ फंसा मिला थार

मंगलवार सुबह से जब युवकों से संपर्क टूट गया, तो उनके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ताम्हिणी घाट पर ट्रेस की. मानगांव पुलिस स्टेशन ने गुरुवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया. सड़क के एक मोड़ पर टूटी हुई सेफ्टी रेलिंग मिलने के बाद, पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया तब थार घाटी में एक पेड़ में फंसा हुआ पाया.

तीखे मोड़ पर कंट्रोल खोने से हुआ होगा हादसा

रायगढ़ पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की एक बचाव टीम ने गुरुवार दोपहर को शव बरामद किए. शवों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों का उपयोग करना पड़ा. हालांकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन पुलिस को संदेह है कि ड्राइवर ने मोड़ पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया होगा, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को भेजे गए

सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद उन्हें उनके रिश्तेदारों को सौंपा गया. बताते चले कि ताम्हिणी घाट रायगढ़ और पुणे जिलों को जोड़ता है. एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, लेकिन यह अपनी खतरनाक सड़कों के लिए भी जाना जाता है. 

