थार एक्सिडेंट के समय आखिर हुआ क्या था? दर्दनाक है पांचों मरने वालों की कहानी, गुरुग्राम हादसे की इनसाइड स्टोरी

Gurugram Thar Accident: गुरुग्राम में बीते दिनों हुए थार हादसे की तस्वीरें और वीडियो तो आप कई सारे देख चुके होंगे. लेकिन इस हादसे की वजह क्या थी? हादसे में जान गंवाने लोग कहां के रहने वाले थे, उनकी क्या कहानी है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

Gurugram Thar Accident: गुरुग्राम थार हादसे की पूरी कहानी.
  • गुरुग्राम थार हादसे की पूरी कहानी अब सामने आ गई है, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी.
  • पुलिस ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह ओवरस्पीड थी और जांच में नशे की स्थिति की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
  • मृतक गौतम की दो महीने बाद शादी होने वाली थी और वाहन पर जनवरी से सितंबर तक हजारों चालान कट चुके थे
Gurugram Thar Accident: करीब 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड के साथ दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेव-वे पर एंट्री, फिर चंद मीटर दूर ही अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से भिड़ंत, नतीजा 5 लोगों की मौत. ये कहानी है दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेव वे पर शनिवार तड़के हुए थार हादसे की. इस हादसे की कई तस्वीरें, वीडियो, CCTV फुटेज सामने आ चुके हैं. जो इस हादसे की भयावयता को बताने के लिए काफी है. लेकिन इस हादसे में जान गंवाने वाले लोग कौन थे? हादसे की वजह क्या थी? हादसे में जिंदा बचे एक मात्र शख्स की हालत अभी क्या है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

सुबह 4.30 बजे झाड़ा फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा

यह भीषण हादसा शनिवार सुबह 4.30 बजे गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ. यूपी नंबर प्लेट की एक ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू होकर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई. जिस समय यह हादसा हुआ उस समय थार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 की मौत हो गई. एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

गुरुग्राम थार हादसे में किसकी हुई मौत

पुलिस के अनुसार गुरुग्राम थार हादसे में जान गंवाने वालों में प्रतिष्ठा (25), लावन्या (26), आदित्य (30), गौतम (31) और एक अन्य महिला सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल शर्मा (27) गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या नौ पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया.

मरने वालों में दो लॉ की स्टूडेंट, तीन बिजनेसमैन

सूचना मिलने पर सेक्टर 40 से पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि मृतक महिलाएं, प्रतिष्ठा और लावन्या लॉ की स्टूडेंट थीं. जबकि आदित्य, गौतम और कपिल एडवरटाइजिंग बिजनेस से जुड़े थे. सभी छह यात्री उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे.

रायबरेली के जज की बेटी की भी मौत

पुलिस के अनुसार हादसे की शिकार हुई थार अलीगढ़ RTO में पंजीकृत है. हादसे में जान गंवाने वाली प्रतिष्ठा मिश्रा के रायबरेली के जज चंद्रमणि मिश्रा की बेटी हैं. वहीं, घायल युवक की पहचान कपिल शर्मा (28) के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है. कपिल का फिलहाल मेदाता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

क्या लोग नशे में थे? पुलिस ने कहा- यह जांच का विषय

हादसे के बाद DCP ट्रैफिक डॉ राजेश मोहन ने मौके का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि सड़क पर दिख रहे टायरों के निशान से साफ है कि गाड़ी काफी स्पीड में थी. पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है. सड़क के आस-पास के सभी CCTV कैमरों की चेकिंग की जा रही है. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी लोग नशे में थे? तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, इस संबंध में अभी उन्हें कुछ पता नहीं है.

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि थार में सवार लोगों के हाथों में किसी क्लब के बैंड भी मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि देर रात इन सभी ने क्लब में पार्टी की होगी. हालांकि पुलिस अभी इसे जांच का हिस्सा बता रही है.

हादसा कैसे हुआ, ओवर स्पीड बनी काल

अभी तक की जांच से हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है. हादसे के पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें थार बड़ी तेजी से चलती नजर आ रही है. पुलिस जांच में टायर के निशान के ओवर स्पीड को वजह माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार में अचानक ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ा होगा और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई.

गुरुग्राम थार हादसे से अहम तथ्य

  • हादसे के बाद करीब 100 मीटर तक गाड़ी के टुकड़े बिखड़े थे.
  • अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि थार चला कौन रहा था?
  • थार अलीगढ़ के किसी विष्णु के नाम पर रजिस्ट्रर्ड थी.
  • जिसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाला उदय यूज किया करता था.
  • उदय के दोस्त गौतम ने शुक्रवार की रात थार उससे ली थी.
  • यह बात भी सामने आई कि जनवरी से सितंबर तक इस गाड़ी पर ओवर स्पीड के 1947 चालान कट चुके हैं.
गौतम की दो महीने बाद होनी थी शादी

इस हादसे में जान गंवाने वाले सोनीपत के गौतम की दो महीने बाद शादी होनी थी. गौतम के पिता खेती-किसानी का काम करते है. उनका परिवार बेटे की शादी की तैयारियों में जुटा था. लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली. स्थानीय लोगों ने बताया कि गौतम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था.

