विज्ञापन
विशेष लिंक

थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, ये गाड़ियां जिसके पास होंगी, उसका दिमाग घूमा रहता है: हरियाणा DGP

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि जिसके पास भी थार होगा, उसका दिमाग घूमा रहता है.

Read Time: 2 mins
Share
थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, ये गाड़ियां जिसके पास होंगी, उसका दिमाग घूमा रहता है: हरियाणा DGP
थार और बुलेट.
  • हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि थार और बुलेट गाड़ियों का उपयोग अधिकतर बदमाश करते हैं.
  • थार चालक अक्सर स्टंट करते हैं और इससे सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि हुई है.
  • डीजीपी के अनुसार जिनके पास थार होती है, उनका माइंडसेट दिमाग घुमा हुआ होता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फोर व्हीलर में थार और टू व्हीलर में बुलेट... बीते कुछ साल में इन दोनों गाड़ियों का क्रेज खूब बढ़ा है. सड़कों पर निकलते ही आपको थार और बुलेट पर फर्राटे भरते बहुतेरे लोग मिल जाएंगे. दोनों गाड़ियां स्टेटस सिंबल के रूप में भी यूज की जाती है. तेज रफ्तार थार से स्टंट करते युवाओं के कई वीडियो भी अक्सर सामने आते रहे हैं. थार से हादसे भी खूब होते हैं. पैदल, साइकिल और अन्य छोटी गाड़ियों पर सवार को रौंदते हुए थार वाले पलक झपकते निकल जाते हैं. थार से होने वाले हादसों के बीच हरियाणा के डीजीपी का एक बयान सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

हरियाणा के DGP ओपी सिंह.

हरियाणा के DGP ओपी सिंह.

हरियाणा के डीजीपी बोले- थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. जिसके पास भी थार होगी, उसका दिमाग घुमा होगा. एक प्रेस कॉफ्रेंस में हरियाणा डीजीपी ने कहा- जिस तरह की गाड़ियां हैं, वो माइंडसेट शो करता है. थार गाड़ी वाले स्टंट करते हैं. हमारे एसीपी के बेटे ने थार से एक को कुचला, बाद में पैरवी करने आए.

चलती थार से पेशाब करते युवक का एक वीडियो बीते दिनों गुरुग्राम से सामने आया था.  

Latest and Breaking News on NDTV

दादागिरी भी करें और फंसे भी नहीं... दोनों मजे कैसे होगाः डीजीपी

हरियाणा पुलिस के मुखिया ने कहा कि हम लिस्ट निकालें, अपने पुलिस वालों की कितने पुलिस वालों के पास थार है. जिनके पास थार है उसका दिमाग घुमा होगा. थार गाड़ी नहीं है एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो फिर. हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि दोनों मजे कैसे होंगे. दादागिरी भी करें और फंसे भी नहीं... ऐसा कैसे होगा.

यह भी पढ़ें - ई गुड़गांव है भैया! चलती Thar से पेशाब करता दिखा शख्स, लोगों ने कहा- थोड़ी शर्म रखो भाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thar, Thar Accident, Thar Accident CCTV Video, Bullet, Haryana DGP
Get App for Better Experience
Install Now