पति नपुंसक, बच्चा पैदा करने के लिए ससुर ने की जबरदस्ती... बहू का गंभीर आरोप

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बहू ने अपने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ससुर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व एसपी की बहू ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. बहू का कहना है कि ससुराल में उसका यौन उत्पीड़न किया गया. पोते-पोती की चाहत में ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की.

ससुर पर यौन उत्पीड़न का आरोप

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में बहू ने ससुर पर ही नहीं बल्कि अपने पति और सास के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसका पति नपुंसक है. वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता. डॉक्टरी इलाज या बच्चा गोद लेने जैसे विकल्पों पर विचार करने के बजाय, उसके पति और सास ने उस पर अपने ससुर के जरिए बच्चा पैदा करने का दबाव डाला.

महिला का आरोप है कि उसके ससुर बिना सहमति के बार-बार उसके कमरे में घुसते थे. परिवार की पोता-पोती की चाहत पूरी करने के बहाने उससे यौन संबंध बनाने की मांग करते थे.

पति नपुंसक, परिवार बना रहा बच्चे का दबाव

महिला का कहना है कि उसकी शादी पांच महीने पहले हुई थी. शादी के करीब पंद्रह दिन बाद वह अपने पति के साथ हनीमून के लिए महाबलेश्वर गई थी. महिला के बयान के मुताबिक, हनीमून के दौरान उसके पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया. उसका दावा है कि ऐसा उसकी कथित नपुंसकता की वजह से हुआ.

ससुर जबरन कमरे में घुसे, सास-पति पर भी FIR

महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसके ससुर ने उसके साथ जबरन कमरे में घुसकर यौन संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला. उसका कहना है कि ससुर की इन हरकतों को उसके पति और सास का पूरा समर्थन था. शिकायत के बाद तीनों के नाम एफआईआर में दर्ज कर लिए गए हैं. मामले की जांच की जा रही है.

