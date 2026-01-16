महानगरपालिका चुनावों में ‘विकसित महाराष्ट्र’ पर जनता की मुहर: फडणवीस–चव्हाण की धुरंधर जोड़ी ने रचा इतिहास

महाराष्ट्र की राजनीति में महानगरपालिका चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सत्ता में मजबूती से खड़ी है, बल्कि संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर भी उसने विपक्ष पर निर्णायक बढ़त बना ली है. इन चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता के केंद्र में दो नाम सबसे प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण. राजनीतिक गलियारों में इस जीत को ‘देवेंद्र–रविंद्र मॉडल' की सफलता के रूप में देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत ‘विकसित महाराष्ट्र' का विजन इन चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया. बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, पारदर्शी प्रशासन और भविष्य उन्मुख नीतियों को लेकर फडणवीस का स्पष्ट रोडमैप शहरी मतदाता को खासा प्रभावित करने में सफल रहा. चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य की जनता ने न केवल इस विचार को स्वीकार किया, बल्कि पूरे उत्साह के साथ उसे अपना समर्थन भी दिया.

वहीं दूसरी ओर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने संगठन को जमीन पर मजबूती देने में निर्णायक भूमिका निभाई. शहरी मतदाता की नब्ज को समझने वाले नेता के रूप में चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से “विचारधारा के साथ डटे रहने” का आह्वान किया, जिसका असर मतदान और परिणाम—दोनों में साफ दिखाई दिया. प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने डेढ़ करोड़ प्राथमिक सदस्यों का लक्ष्य पूरा कर संगठन को नई ऊर्जा दी थी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उसी समय भाजपा ने इस चुनाव की आधी लड़ाई जीत ली थी.

भाजपा की खासियत रही है—नीति निर्माण से लेकर उसे जमीन पर लागू करने की क्षमता. टिकट वितरण, चुनावी रणनीति, सभाओं की योजना और विपक्ष की ताकत व कमजोरियों का सूक्ष्म आकलन—इन सभी मोर्चों पर देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चव्हाण की जोड़ी पूरी तरह तालमेल में नजर आई. सरकार और प्रदेश संगठन के बीच बेहतर समन्वय को भी इस अभूतपूर्व सफलता का बड़ा कारण माना जा रहा है.

प्रदेशाध्यक्ष के रूप में रविंद्र चव्हाण ने यह साफ संदेश दिया कि वे पार्टी के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार हैं. एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान बनी है, जो सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाला और मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है. चुनाव के दौरान उनके बयानों और पहनावे को लेकर हुई व्यक्तिगत आलोचनाओं से वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए. उलटे, उन्होंने विपक्ष को गैर-जरूरी मुद्दों में उलझाकर भाजपा के लिए जीत का रास्ता और आसान कर दिया. इन चुनावों ने यह भी दिखा दिया कि व्यक्तिगत हमलों की जनता की नजर में कोई खास कीमत नहीं होती.

अपने 25 वर्षों के राजनीतिक सफर में रविंद्र चव्हाण हर आलोचना के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं. लगातार संघर्ष और संगठनात्मक मेहनत से सफलता हासिल करने वाले इस नेता को लेकर अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वे एक परिपक्व, अनुभवी और रणनीतिक नेतृत्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चव्हाण की ताकत और कार्यशैली से भली-भांति परिचित हैं. 24 घंटे पार्टी को समर्पित अध्यक्ष के रूप में उनका महत्व फडणवीस अच्छी तरह जानते हैं. शहरी महाराष्ट्र की राजनीति का चव्हाण का अनुभव और उनकी हमेशा “इलेक्शन रेडी” रहने वाली कार्यशैली भाजपा के लिए बड़ी संपत्ति साबित हुई है. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पूरे महाराष्ट्र में किए गए दौरों और विकास कार्यों के जरिए उन्होंने जो नेटवर्क तैयार किया, वही आज भाजपा के लिए निर्णायक ताकत बनकर सामने आया है.

महानगरपालिका चुनावों में भाजपा की इस भव्य और ऐतिहासिक जीत के शिल्पकार के रूप में जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सशक्त नेतृत्व सामने आया है, वहीं प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की रणनीतिक क्षमता और दूरदर्शिता भी पूरी तरह उजागर हुई है. जैसे-जैसे पूरी जीत के आंकड़े सामने आएंगे, यह और स्पष्ट होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा ने एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है—और इसके केंद्र में हैं फडणवीस और चव्हाण की मजबूत, समन्वित और दूरदर्शी जोड़ी.