VIDEO: महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर CM फडणवीस की पत्नी अमृता ने गाया ये भजन, आप भी सुनें

BMC Election Result: 15 जनवरी को वोटिंग वाले दिन अमृता फडणवीस ने कहा था कि चुनाव हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए. लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है

सीएम फडणवीस की पत्नी ने गाया भजन.
  • महाराष्ट्र नगर पालिका और मुंबई बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन शानदार प्रदर्शन की ओर है
  • सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने अपने सुरीले अंदाज में खुशी जाहिर की
  • अमृता फडणवीस ने NDTV पर भजन गाकर बीजेपी की जीत की खुशी जाहिर की
मुंबई:

महाराष्ट्र नगर पालिका और मुंबई बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस काफी खुश हैं. एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने अपने सुरीले अंदाज में खुशी जाहिर की. इस दौरान अमृता ने अक्षतम केशवम, कृष्ण दामोदरम भजन गाया. बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से वह कितना खुश हैं, ये खुशी उनके चेहरे से बिल्कुल साफ छलक रही थी.

बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से खुश अमृता फडणवीस

बता दें कि 15 जनवरी को वोटिंग वाले दिन अमृता फडणवीस ने कहा था कि चुनाव हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए. लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है और उनके घरों में तरक्की ला रही है.

महाराष्ट्र में बीजेपी का बढ़िया प्रदर्शन

आज जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र में 1400 पार है, इसकी खुशी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के चेहरे पर भी साफ देखी गई. 

कौन कितनी सीटों पर आगे?

रात 8.30 बजे तक सामने आए रुझानों में महाराष्ट्र में बीजेपी 114, शिंदे शिवसेना 362, कांग्रेस 312 और ठाकरे की शिवसेना 163 पर लीड कर रही थी. वहीं मुंबई में बीजेपी 87, शिंदे शिवसेना 27, उद्धव शिवसेना 67 और कांग्रेस 23 पर बढ़त बनाए हुए थी. 
 

