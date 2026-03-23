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ढोंगी अशोक खरात के नार्को टेस्ट के लिए विपक्ष ने तेज की मांग, बोली- 'बड़ी मछलियों' का पर्दाफ़ाश जरूरी

नासिक में मर्चेंट नेवी कैप्टन से ज्योतिषी बने अशोक खरात के यौन उत्पीड़न के खुलासे और रसूखदारों से संबंधों को लेकक विपक्ष ने उसके नार्को टेस्ट करने की मांग की है. खरात की रिमांड आज खत्म हो रही है. आज उसे नासिक कोर्ट में पेश किया जाएगा. मामले की जांच में जुटी SIT ने जैसे-जैसे जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं.

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ढोंगी अशोक खरात के नार्को टेस्ट के लिए विपक्ष ने तेज की मांग, बोली- 'बड़ी मछलियों' का पर्दाफ़ाश जरूरी
Shivsena UBT leader, Sushma Andhare, demand Narco Test

महाराष्ट्र के नासिक जिले के ढोंगी बहरूपिए अशोक खरात के रसूखदारों से संबंधों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. सोमवार को  शिवसेना (UBT) ने खरात से जुड़े "बड़ी मछलियों" का पर्दाफ़ाश करने के लिए खरात के नार्को टेस्ट की मांग की है. शिवसेना (UBT) नेता सुषमा अंधारे का दावा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष पद से रूपाली चाकणकर का इस्तीफ़ा उनकी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्ती की "बर्खास्तगी" थी.

नासिक में मर्चेंट नेवी कैप्टन से ज्योतिषी बने अशोक खरात के यौन उत्पीड़न के खुलासे और रसूखदारों से संबंधों को लेकक विपक्ष ने उसके नार्को टेस्ट करने की मांग की है. खरात की रिमांड आज खत्म हो रही है. आज उसे नासिक कोर्ट में पेश किया जाएगा. मामले की जांच में जुटी SIT ने जैसे-जैसे जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं.

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पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है तेजस्वी सातपुते की अगुवाई में SIT

गौरतलब है पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ढोंगी अशोक खरात के तार  राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ से जुड़े हो सकते हैं. खरात के रसूख और उसके नेटवर्क की व्यापकता को देखते हुए पुलिस अब इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है  यही कारण है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन किया, जिसकी अगुवाई तेजस्वी सातपुते कर रही हैं, जो खरात के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.

'एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर को भी सह-आरोपी बनाया जाए'

शिवसेना (UBT) नेता अंधारे ने मांग की है कि अशोक खरात मामले में एनसीपी नेता औप पूर्व महिला महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को भी सह-आरोपी बनाया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि चाकणकर को एक साल से भी ज़्यादा समय से इस आपराधिक साज़िश के बारे में पता था और उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने-धमकाने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए किया.

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ढोंगी अशोक खरात विवाद में फंसने के बाद एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के बाद उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से उनके सरकारी आवास 'देवगिरी' पर मुलाकात की और उसके कुछ ही देर बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

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करीब 200 करोड़ की कुल संपत्ति का मालिक है ढोंगी अशोक खरात

पुलिस को शक है कि करीब 200 करोड़ की कुल संपत्ति का मालिक अशोक खरात ने यह संपत्ति राजनीतिक संपर्कों और अन्य माध्यमों से खड़ी की है. अभी तक के जांच में सामने आया है कि नासिक के पाथर्डी इलाके में उसकी करीब 30 एकड़ जमीन है, अनुमान है कि उसकी बाजार कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है. इसके अलावा गृह तालुका सिन्नर में 45 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है.

पुलिस को उसके दफ्तर से बरामद हुए पेन ड्राइव से 58 वीडियो क्लिप

‘जांच के दौरान पुलिस को उसके पेन ड्राइव से 58 वीडियो मिले हैं. जालसाज ने अपने कार्यालय में गुप्त तरीके से CCTV कैमरे लगाए हुए थे. पेनड्राइव में कई आपत्तिजनक वीडियो मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी वीडियो इसी कार्यालय में रिकॉर्ड किए गए थे. आरोपी अशोक खरात के दिल्ली से लेकर स्थानीय स्तर तक के बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क होने की जानकारी भी सामने आई है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. 

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अशोक खरात के करीब 200 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के खुलासे के बाद आयकर विभाग अब इस जालसाज की संपत्तियों की जांच कर सकता है. आयकर विभाग खरात के साथ-साथ दानदाताओं और साझेदार भी इनकम टैक्स की निशाने पर है. सूत्रों की माने तो एसआईटी के बाद आयकर विभाग ने अशोक खरात धोखाधड़ी मामले में हस्तक्षेप किया है और अब उसके वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू कर सकता है. 

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अपने दफ्तर में अशोक खरात बनाता था पीड़ित महिलाओं के अश्लील वीडियो

जानकारी के मुताबिक आरोपी नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में अपना ऑफिस चलाता था. वह खासकर महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर उनके अपना शिकार बनाता था. कनाडा कॉर्नर इलाके में उसका 'ओकस प्रॉपर्टी डीलर एंड डेवलपर्स' नाम से कार्यालय है. पुलिस की कार्रवाई के बाद फिलहाल यह कार्यालय बंद है.

35 वर्षीय महिला की शिकायत पर उजागर हुआ खरात के अपराधों का खुलासा 

उल्लेखनीय है 'कैप्टन' के नाम जाने जाने वाला ढोंगी अशोक खरात के अपराधों का खुलासा तब उजागर हुआ जब एक 35 वर्षीय महिला ने हिम्मत जुटाकर नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के अनुसार, खरात ने पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय तक उसका लगातार यौन शोषण किया.आरोप है कि उसने महिला को नशीला पदार्थ देकर लंबे समय तक यौन शोषण किया. 

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