नालासोपारा के गरबा पंडाल में युवक के तिलक लगाकर पहुंचने पर क्यों मचा बवाल, जान लीजिए क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व स्थित ओसवाल नगरी में आयोजित एक गरबा कार्यक्रम के दौरान विवाद की घटना सामने आई है. नवरात्रि उत्सव के बीच हुए इस घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम एक युवक गरबा स्थल पर पहुंचा था, जिसके बाद उसकी पहचान को लेकर सवाल उठने लगे.

आधार कार्ड जांच के दौरान हुआ संदेह

जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान स्वयंसेवकों ने युवक का आधार कार्ड देखा. आयोजकों का दावा है कि दस्तावेज की जांच के दौरान उन्हें युवक की पहचान को लेकर संदेह हुआ. आरोप है कि युवक माथे पर तिलक लगाकर कार्यक्रम में पहुंचा था और पूछताछ के दौरान उसने तिलक हटा दिया. इसी बात को लेकर वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई.

मारपीट की भी सामने आई बात

घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद युवक के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना भी हुई. हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की भी जांच की मांग उठ रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

आयोजकों ने जांच की मांग की

गरबा कार्यक्रम का आयोजन न्यू सहयोग सामाजिक सेवा संस्था की ओर से किया गया था. संस्था से जुड़े लोगों और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि किसी ने गलत जानकारी देकर कार्यक्रम में प्रवेश किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए.

पुलिस के बयान का इंतजार

मामले को लेकर भाजपा से जुड़े स्थानीय नेता और कार्यक्रम आयोजक जयप्रकाश सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने घटना की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. युवक का पक्ष भी अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे की वास्तविक स्थिति क्या थी.

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