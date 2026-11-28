तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार शाम पारंपरिक कार्तिगई दीपम जला दिया गया. लंबे समय से चल रहे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ. दीपम को पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर जलाया गया, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से धार्मिक और कानूनी बहस चल रही थी.सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आयोजन की व्यापक तैयारियां की थीं. शाम करीब पांच बजे पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार दीपम जलाया गया. दीप जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया विशेष पात्र पुजारियों को सौंपा गया था, जिसे पहाड़ी पर मौजूद पत्थर के स्तंभ के ऊपर स्थापित किया गया.

इस पूरे आयोजन की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पूर्व न्यायाधीशों की देखरेख में की गई. कार्यक्रम से पहले अधिकारियों और पुजारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई.

सिर्फ 50 श्रद्धालुओं को मिली अनुमति

जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केवल 50 श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर जाने की अनुमति दी. आम श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई. प्रशासन का कहना था कि पहाड़ी की संरचनात्मक स्थिति और भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया. दीपम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी के नीचे मौजूद रहे लेकिन उन्हें ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी गई. लोगों को नियमों की जानकारी देने के लिए लगातार सार्वजनिक घोषणाएं भी की गईं.

CRPF ने संभाली सुरक्षा की कमान

आयोजन के दौरान पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पूरी तरह सीआरपीएफ के हाथों में रही. केंद्रीय बलों के जवानों ने सभी रास्तों पर निगरानी रखी और बिना अनुमति पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने वालों को रोका. सीआरपीएफ के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी तैनात रहीं. सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना था. प्रशासन ने मेडिकल टीमों और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की थी.

मुस्लिम श्रद्धालुओं को भी मिली इबादत की अनुमति

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पहाड़ी स्थित दरगाह और मस्जिद में मुस्लिम श्रद्धालुओं को इबादत की अनुमति दी गई. शनिवार सुबह 100 से अधिक मुस्लिम श्रद्धालु दरगाह पहुंचे और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए. इनमें केरल से आए जायरीन भी शामिल थे.

आखिर क्या है दीपम विवाद?

तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर और हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह दोनों मौजूद हैं. विवाद पहाड़ी पर स्थित 'दीपथून' नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर था.

हिंदू संगठनों का कहना था कि परंपरा के अनुसार दीपम इसी स्तंभ पर जलाया जाना चाहिए. वहीं राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन का तर्क था कि पारंपरिक स्थल दीप मंडप है और दरगाह के पास दीप जलाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. मामला अदालत पहुंचा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीपम जलाने की अनुमति देते हुए आयोजन कराने का आदेश दिया. इसके बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा और न्यायिक निगरानी के बीच यह रस्म पूरी कर ली गई.

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