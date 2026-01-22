नागपुर में दिनदहाड़े हुई युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी, एकतरफा प्यार में पड़ोसी ने किया था मर्डर

नागपुर शहर के गोधनी इलाके में दिनदहाड़े हुई युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह एक निर्मम हत्या थी, जिसे एकतरफा प्यार के चलते पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने घर में घुसकर अंजाम दिया था.

23 वर्षीय युवती की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि सिर में लगी गंभीर चोट के कारण हुई हत्या थी. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.

क्या है पूरा मामला?

नागपुर शहर के मानकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलेक्टर कॉलोनी, गोधनी में रहने वाली 23 वर्षीय प्राची हेमराज खापेकर बुधवार, 21 जनवरी को अपने बेडरूम में फांसी के फंदे से लटकी पाई गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी. प्राची बी.ए. की छात्रा थी और साथ ही शेयर ट्रेडिंग का प्रशिक्षण ले रही थी.

प्राची की मां द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया था. सभी को यही लग रहा था कि यह आत्महत्या है. हालांकि, प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि प्राची की मृत्यु सिर में लगी गंभीर चोट (Head Injury) के कारण हुई है. इससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी हथियार से उसके सिर पर वार कर उसकी जान ली और अपराध को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी पर लटकाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की.

जांच और आरोपी की गिरफ्तारी

इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जब जांच आगे बढ़ाई, तो संदेह की सुई पड़ोस में रहने वाले शेखर की ओर घूमी. 38 वर्षीय आरोपी शेखर अजाबराव ढोरे प्राची का पड़ोसी था. जांच में पता चला कि वह प्राची से एकतरफा प्यार करता था, लेकिन प्राची ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

प्राची द्वारा दिए गए इनकार को शेखर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसकी हत्या करने की साजिश रची. जब प्राची के माता-पिता और भाई काम पर गए थे और वह घर में अकेली थी, तब शेखर घर में घुस गया. गुस्से में आकर शेखर ने पहले उसका गला दबाया और फिर उसका सिर दीवार या फर्श पर पटककर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद मामले को आत्महत्या का रंग देने के लिए उसने प्राची के शव को ओढ़नी के सहारे फंदे से लटका दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की गंभीर चोट और शरीर पर अन्य जख्मों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का पुख्ता मामला दर्ज कर आरोपी शेखर को गिरफ्तार कर लिया है.