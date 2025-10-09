विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के को-स्टार की हत्या, दोस्त ने ही गला रेतकर मार डाला

पुलिस ने बताया कि प्रियांशु और ध्रुव अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीने जाया करते थे. मंगलवार रात दोनों मोटरसाइकिल से एक खाली घर पहुंचे और शराब पीने लगे. इसी दौरान...

झुंड में अमिताभ बच्चन के साथ किया था काम
नई दिल्ली:

नागपुर में अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड' के एक्टर प्रियांशु छेत्री की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खबरों है कि प्रियांशु के दोस्त ने ही मंगलवार देर रात जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में एक सुनसान घर में उनकी गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में 20 वर्षीय आरोपी ध्रुव लाल बहादुर साहू को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या का कारण क्या था?

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि प्रियांशु और ध्रुव अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीने जाया करते थे. मंगलवार रात दोनों मोटरसाइकिल से एक खाली घर पहुंचे और शराब पीने लगे. इसी दौरान दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया. गुस्से में ध्रुव ने प्रियांशु को धमकी दी और फिर सो गया. लेकिन बाद में उसने अचानक प्रियांशु को तारों से बांध दिया और धारदार हथियार से हमला कर उनकी गला रेत दिया. इतना ही नहीं, उसने प्रियांशु के चेहरे पर पत्थर से भी वार किया.

आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री

पुलिस जांच में पता चला है कि प्रियांशु के खिलाफ चोरी और कुछ छोटे-मोटे अपराधों के मामले दर्ज थे. वहीं, आरोपी ध्रुव भी पहले जेल जा चुका है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.

‘झुंड' से मिली थी पहचान

प्रियांशु छेत्री को नागराज मंजुले की फिल्म ‘झुंड' (2022) में ‘बबू छेत्री' का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कोच विजय बरसे का किरदार निभाया था.

