आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग, 2 लोगों की मौत

नंद्याल जिले में एक निजी बस टायर फटने से बेकाबू होकर कंटेनर लॉरी से भिड़ गई, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई. हादसे में बस चालक और लॉरी चालक-कम-क्लीनर की मौत हो गई, जबकि सभी 36 यात्री बच गए. चार यात्रियों को हल्की चोटें आईं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग, 2 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक निजी बस और कंटेनर लॉरी के टकराकर आग पकड़ने से दो लोगों की मौत हो गई. हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ.

कैसे हुआ हादसा

नेलोर से हैदराबाद जा रही निजी बस का दाहिना टायर अचानक फट गया, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. नियंत्रण छूटते ही बस डिवाइडर पार कर सामने से आ रही कंटेनर लॉरी से टकरा गई. लॉरी में मोटरसाइकिलें लदी हुई थीं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन तत्काल आग की चपेट में आ गए.

स्थानीय लोगों ने बचाई 36 यात्रियों की जान

आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग, बस क्लीनर और कंडक्टर ने तुरंत खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. इसी वजह से बस में मौजूद 36 में से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए. चार यात्रियों को मामूली फ्रैक्चर आए हैं और उन्हें नंद्याल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दो लोगों की मौत

हादसे में बस चालक और लॉरी के चालक की गंभीर चोटों और जलने से मौके पर ही मौत हो गई. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.

घंटों बाधित रहा ट्रैफिक

आग इतनी भीषण थी कि फायर टेंडरों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया. बस और लॉरी दोनों पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे. हादसे के कारण हाईवे पर ट्रैफिक लंबे समय तक प्रभावित रहा.

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती निष्कर्ष साफ बताते हैं कि टायर फटने के कारण बस चालक का नियंत्रण छूटा और यह भीषण हादसा हुआ.

पहले भी हुआ था ऐसा हादसा

आंध्र प्रदेश के ही कर्नूल ज़िले में अक्टूबर 2025 में एक बस हादसे में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हुई थी. ताजा घटना एक बार फिर से रात में लंबी दूरी की बस सेवाओं की सुरक्षा और वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

