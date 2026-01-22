दिल्ली की गली में 23 साल के लड़के पर बरसते रहे ताबड़तोड़ चाकू, पड़ोसी दर्शक बन खड़े रहे, CCTV आया सामने

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार शाम एक 23 वर्षीय युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात N ब्लॉक पार्क में हुई और पूरी घटना आसपास लगे CCTV में कैद हो गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, 4–5 हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए. घायल अवस्था में उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान आकाश उर्फ़ अक्कू (23) के रूप में हुई है, जो मंगोलपुरी के I ब्लॉक का निवासी था. आकाश अपने पिता के साथ कचौड़ी का स्टॉल चलाता था. परिवार के मुताबिक, आकाश ही घर का इकलौता कमाने वाला था और पिता की हालत पहले से ही खराब रहती है.

घटना के चश्मदीद और मृतक के दोस्त ने बताया कि वह आकाश के साथ पार्क में खड़ा था. तभी 4–5 लड़के अचानक वहां पहुंचे और आते ही चाकू निकालकर हमला करना शुरू कर दिया. बचने की कोशिश में आकाश एक नजदीकी घर में घुस गया, लेकिन आरोपियों ने वहां भी उसे पकड़ लिया और बार-बार चाकू से वार किए.स्थानीय महिला कुसुम ने बताया कि उनके सामने आकाश लहूलुहान हालत में गिरा था. उन्होंने कहा कि इलाके में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं और लोग दहशत में हैं.

चश्मदीद के अनुसार, हमलावरों की आकाश और उसके दोस्तों से पुरानी रंजिश थी, और उसी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मंगोलपुरी थाना पुलिस और जिले की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं. इलाके में लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी और आरोपियों के प्रति गहरा गुस्सा है. स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस जल्द ही सभी हमलावरों को गिरफ्तार करेगी. हत्या की असल वजह क्या थी, यह पुलिस की जांच में साफ होगा.

