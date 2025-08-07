CCTV से लेकर मेडिकल हेल्प तक: गणेश उत्सव के लिए मुंबई पुलिस की खास तैयारी

गणपति बाप्पा मोरया! जैसे-जैसे गणेश उत्सव का समय नजदीक आ रहा है, मुंबई में भक्ति और उल्लास का माहौल गहराता जा रहा है. इसी के साथ शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है. पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा उपायों पर गंभीर चर्चा की गई.

पुलिस के निर्देश:

हर गणेश मंडल में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं

सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाए

महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए

विसर्जन मार्ग पूर्व-निर्धारित रहेगा और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए पहले से सुरक्षा उपाय सक्रिय किए जाएंगे. इस वर्ष विसर्जन के दिन समुद्र में जलस्तर करीब 4.5 मीटर तक बढ़ने की आशंका है, जिससे तटीय इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी.

गणेश मंडलों को भीड़ और आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल हेल्प सेंटर स्थापित करने की सलाह दी गई है. भीड़ नियंत्रण के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेने और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है.

पुलिस और गणेश मंडल मिलकर इस बार गणेश उत्सव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए एक टीम की तरह काम करेंगे. समितियों ने भी वादा किया है कि वे सभी निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे.

गणपति आगमन की तिथियां और उत्साह

इस वर्ष मुंबई में 10, 15, 17 और 23 अगस्त को गणपति आगमन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलेगा. खेतवाड़ी, परेल, चेंबूर, दादर, सायन और धारावी जैसे इलाकों में बड़े-बड़े गणेश मंडल भव्य स्वागत जुलूस निकालेंगे, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे.