धुरंधर की सक्सेस पर आया अक्षय खन्ना का पहला रिएक्शन, रहमान डकैत बोला- मजा आया

अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर से धमाका मचा दिया है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में वह रहमान डकैत के रोल में दिख रहे हैं और उन पर यह किरदार खूब फब रहा है और ज्यादातर दर्शक उनकी वजह से ही फिल्म को देखने जा रहे हैं.

नई दिल्ली:

अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर से धमाका मचा दिया है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में वह रहमान डकैत के रोल में दिख रहे हैं और उन पर यह किरदार खूब फब रहा है और ज्यादातर दर्शक उनकी वजह से ही फिल्म को देखने जा रहे हैं. अक्षय खन्ना के रोल के पॉपुलर होने की वजह से धुरंधर की कमाई दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा हुई है. अब फिल्म धुरंधर की ग्रैंड सक्सेस पर खुद अक्षय खन्ना का रिएक्शन आया है. धुरंधर की सक्सेस पर एक्टर का यह पहला रिएक्शन है. फिल्म की कास्टिंग करने वाले मुकेश छाबरा ने बताया है कि अक्षय खन्ना ने फिल्म को कैसे देखा है और उनका इस फिल्म की सफलता पर क्या कहना है.

धुरंधर की सक्सेस पर क्या बोले अक्षय खन्ना

एक इंटरव्यू में मुकेश छाबरा ने बताया है, 'अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर हैं, उनके अभिनय में कोई नकल नहीं है. वह अपने तरीके से एक्टिंग करते हैं. वह अपने रोल में घुस जाते हैं'. मुकेश ने बताया कि फिल्म की सक्सेस होने पर उन्होंने एक्टर से बात की थी. कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि धुरंधर की सक्सेस से उन्हें 'ज्यादा फर्क नहीं पड़ा'. उन्होंने बताया, सुबह, 'मैं उनसे बात कर रहा था, वह बहुत ज्यादा विचलित नहीं थे. उन्होंने कहा, 'हां मजा आया'. वो जानते हैं कि उन्होंने अपने काम से क्या किया है. जब एक दो बार में सेट पर था, मैंने यह महसूस किया था कि वह अपनी दुनिया में खोए हुए थे, अपने सीन पढ़ रहे थे और खुद को तैयार कर रहे थे और मुझे लगता है उनकी एक्टिंग का जादू दर्शकों पर चल गया है'.

फिल्म में अक्षय खन्ना का रोल

अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर में ल्यारी बेस्ड पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का रोल किया है. उनके रोल ने धुरंधर को धमाकेदार बनाने का काम किया है. फिल्म में उनके डायलॉग और सीन इतने जबरदस्त है कि एक पल को भी उनसे निगाहे नहीं हटती है. फिल्म में उन पर एक गाना फसला (Fa9la) भी फिल्माया गया है, जिसने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है. कई लोग तो अक्षय खन्ना के इस गाने को देखने के लिए भी पूरी फिल्म देखकर आए हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल किया है, लेकिन अक्षय खन्ना के काम ने उनको छिपा दिया है, जबकि पूरी फिल्म में रणवीर सिंह का सबसे अहम काम है. फिल्म में रणवीर सिंह ने दो रोल हमजा अली और जसकीरत सिंह रंगी निभाए हैं.

