IPL ऑक्शन के 5 सितारे जो मोटी रकम पाने के बाद कहीं खो गए

Top 5 IPL auction Star: क्रिकेट के रास्ते बड़े अजीब होते हैं. एक खिलाड़ी जिसे आईपीएल की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा गया था, उसने भारत के लिए सिर्फ़ एक T20I मैच खेला और फिर गुमनामी में खो गया. यही आईपीएल है. आईपीएल किसी को एक पल में हीरो बनाता है तो एक पल में गुमनामी के सागर में धकेल देता है. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिसे आईपीएल ऑक्शन में मोटी रकम मिली लेकिन बाद में गुमनामी में खो गए.

पवन नेगी

पवन नेगी की कहानी यही है. साल 2016 के IPL ऑक्शन में जब दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने उन्हें रिकॉर्ड 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा, तो सब हैरान रह गए थे. नेगी को सबसे पहले 2014 और 2015 में सीएसके ने 10 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था. CSK के साथ उनका 2014 का सीज़न काफी यादगार रहा, खासकर CLT20 फाइनल में जब उन्होंने 5/22 विकेट लिए थे. उनके इस परफॉर्मेंस ने पवन नेगी पॉपुलर कर दिया था. इसके फायदा नेगी को 2026 के ऑक्शन में मिला, 2016 का ऑक्शन आया जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने नेगी को रिकॉर्ड 8.5 करोड़ रुपये में खरीदकर सबको चौंका दिया. लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और एक खराब सीज़न के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया. वहीं, 2016 एशिया कप के दौरान, नेगी ने भारत के लिए यूएई के खिलाफ एक T20I मैच खेला, जो भारत के लिए उनका एकमात्र मैच था.

चेतन सेकारिया

आईपीएल में चेतन सकारिया तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं और कुल 20 मैचों में 20 विकेट लिए हैं. वह डेथ ओवरों में हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. इसके बावजूद, वह IPL 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, जिससे कई फैंस हैरान रह गए.

सेकारिया एक समय आईपीएल में खूब चमके थे. उनके बारे में यहां तक माना जा रहा था कि यह गेंदबाज भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहेगा लेकिन इस खिलाड़ी की किस्मत ने पलटी खाई, 2020 आईपीएल में सेकारिया नेट गदेंबाज थे. आईपीएल 2022 और 2023 के ऑक्शन में 4.20 करोड़ में खरीदे गए थे.

चेतन सकारिया ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए IPL में डेब्यू किया था. 2021 में, इस तेज़ गेंदबाज़ ने अपने पहले ही मैच में 3 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरीं. चेतन सकारिया अपने पहले ही सीज़न में एक बड़े स्टार बनकर उभरे. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 19 विकेट लिए, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला. राजस्थान रॉयल्स के अलावा, चेतन दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन धीरे-धीरे चेतन की चमक खत्म हो गई और अब इस ऑक्शन में उन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा.

चेतन सकारिया की कहानी

2020 में नेट बॉलर

2021 में भाई को खो दिया

2021 IPL में चमके

मई 2021 में पिता को खो दिया

जुलाई 2021 में भारत के लिए डेब्यू किया

उसके तुरंत बाद टीम से बाहर हो गए

IPL 2022 - 4.20 करोड़

IPL 2023 - 4.20 करोड़

IPL 2024 - 75 लाख

IPL 2025 - 50 लाख

IPL 2025 - अनसोल्ड

आईपीएल 2017: टायमल मिल्स आरसीबी में (12 करोड़)

टायमल मिल्स को IPL 2017 के ऑक्शन से पहले सिर्फ़ 4 T20I मैच खेले थे, लेकिन उनमें से 3 मैच नीलामी से 20 दिन पहले भारत में भारत के खिलाफ़ खेले थे. उन्होंने इन मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक हाई-स्कोरिंग सीरीज़ में 7.83 की इकॉनमी रेट के साथ खत्म किया था. मिल्स का यह प्रदर्शन 2016 के शानदार प्रदर्शन के बाद आया था, जहां 24 T20 मैचों में उन्होंने 7.2 की इकॉनमी रेट से 30 विकेट लिए थे, और डेथ स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी. इन सब बातों ने RCB को इस लेफ्ट-आर्मर पर पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया,. हालांकि, एक निराशाजनक, चोटों से भरे सीज़न में, मिल्स 5 मैचों में सिर्फ़ 5 विकेट ले पाए और 8.57 की इकॉनमी रेट से कोई खास असर नहीं डाल पाए. RCB उस सीज़न में सबसे नीचे रही और मिल्स से अलग होने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने 2018 की मेगा नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया.

काइल जैमीसन RCB में (15 करोड़)

IPL 2021 नीलामी से पहले, काइल जैमीसन, जो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने न्यूज़ीलैंड के बाहर कोई डोमेस्टिक T20 नहीं खेला था और उनका T20I रिकॉर्ड भी बहुत खराब था, उन्होंने 4 मैचों में 7.8 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ 3 विकेट लिए थे. फिर भी, जैमीसन ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की थी और पहले 6 टेस्ट में 13.27 की औसत से 36 विकेट, इसलिए RCB ने उनकी काबिलियत पर दांव लगाते हुए उन पर खूब पैसे खर्च करने का फैसला किया. उन्होंने 15 करोड़ रुपये दिए, जो एक T20 नौसिखिया के लिए बहुत ज़्यादा रकम थी, यह दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि जैमीसन पूरे सीज़न में 9.61 की इकॉनमी से सिर्फ़ 9 विकेट ही ले पाए. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि RCB ने 2021 सीज़न के आखिर में इस बड़े न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ से नाता तोड़ लिया.

दीपक हुडा

दीपक हुडा IPL में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं, उन्होंने 125 मैचों में आठ अर्धशतकों के साथ 1,496 रन बनाए हैं. अपने अनुभव और पिछले प्रदर्शन के बावजूद, उन्हें IPL 2026 की नीलामी में कोई बोली नहीं मिली, जो कई फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था, जिन्हें उम्मीद थी कि वह फिर से खेलेंगे.