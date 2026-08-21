मुंबई लोकल ट्रेन हादसा: कुर्ला में क्रेन रेलवे की बिजली लाइन पर गिरी, दो मकान और कई यात्री चपेट में आए

मुंबई के कुर्ला स्थित कुरेशी नगर इलाके में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब बिल्डिंग डिमोलिशन कार्य के दौरान इस्तेमाल की जा रही एक भारी क्रेन अचानक पलट गई. हादसे के समय क्रेन की मदद से एक पोकलेन मशीन को इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाया जा रहा था. अचानक संतुलन बिगड़ने से क्रेन जमीन पर आ गिरी और उसका एक हिस्सा पास के दो मकानों तथा मुंबई लोकल रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर पर जा गिरा. हादसे में चार से पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.

डिमोलिशन कार्य के दौरान हुआ हादसा

स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में एक पुरानी इमारत को गिराने का काम चल रहा था. इसके लिए पोकलेन मशीन को इमारत के ऊपर पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी. इसी प्रक्रिया में भारी क्षमता वाली क्रेन का इस्तेमाल किया गया था. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मशीन को ऊपर उठाने के दौरान अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और पूरी संरचना पलट गई. किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते क्रेन का बड़ा हिस्सा आसपास के मकानों पर आ गिरा.

Kurla Crane Accident: कुर्ला में क्रेन हादसा

घरों और रेलवे लाइन को भी हुआ नुकसान

हादसे के दौरान क्रेन का एक हिस्सा दो घरों पर गिरने से वहां रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और राहत टीमों की मदद से बाहर निकाला गया. क्रेन के गिरने से रेलवे की ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) लाइन भी प्रभावित हुई. इसके चलते सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्र को घेर लिया गया.

वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त

हादसे की चपेट में आकर एक कार और एक ऑटो-रिक्शा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटनास्थल पर खड़े वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में बरती गई सावधानियों पर भी सवाल उठाए हैं.

हादसे का जिम्मेदार कौन? पुलिस कर रही है जांच

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, दमकल विभाग और अन्य राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है तथा क्रेन को सुरक्षित तरीके से हटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्रेन पलटने की वजह तकनीकी खराबी थी, लोड क्षमता से अधिक वजन था या संचालन में कोई चूक हुई. जांच के आधार पर तय किया जाएगा कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था या नहीं. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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