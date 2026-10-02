Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड से चूका भारत, चीन से हारकर सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष

Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय रिकर्व महिला टीम ने इतिहास रच दिया है. अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम मोहोद की तिकड़ी ने फाइनल में आर्चरी की महाशक्ति दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जीत की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोरिया पेरिस ओलंपिक 2024 की चैंपियन टीम रही थी और रिकर्व आर्चरी में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है. इसके बावजूद भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. फाइनल से पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी. फाइनल में युवा तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने कई अहम मौकों पर बेहतरीन निशाने लगाए, जबकि अंकिता भकत ने अपने अनुभव से टीम को संभाला. इस स्वर्ण पदक के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 11 हो गई है. 13वें दिन भारत के पास पदकों की संख्या बढ़ाने और पदक तालिका में ऊपर चढ़ने का शानदार मौका है. सुबह का सत्र बॉक्सिंग के नाम रहेगा, जहां लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे. दोपहर में सबसे बड़ा आकर्षण महिला हॉकी का फाइनल होगा, जहां भारतीय टीम का सामना चीन से होगा. भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट का शानदार अंत करना चाहेगी. इसके अलावा रिकर्व आर्चरी और रेसलिंग में भी भारत की कई पदक उम्मीदें मैदान में रहेंगी. इन स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने की मजबूत दावेदारी पेश करेंगे. फिलहाल भारत के खाते में 64 पदक हैं, जिनमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य पदक शामिल हैं. शुक्रवार भारत के लिए पदकों के लिहाज से बेहद अहम दिन साबित हो सकता है.
अब तक के रिजल्ट
आर्चरी: भारतीय महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता.
रेसलिंग: रजत रुहल (125kg), दीपांशी (50kg) और प्रिया मलिक (76kg) अपने मुकाबले हार गए हैं.
वर्चुअल ताइक्वांडो: कशिश मलिक कजाकिस्तान की रीता बाकिशेवा के खिलाफ वर्चुअल ताइक्वांडो का व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल हार गईं. कशिश यह मैच 1-2 से हारीं.
आने वाले इवेंट्स
सुबह 8:02 बजे से: रेसलिंग - पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा राउंड ऑफ 16 में सुजीत बनाम अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई; इसके बाद रेपेचेज और पदक मुकाबले (अगर क्वालिफाई करते हैं).
सुबह 10:00 बजे: बॉक्सिंग - महिला 75 किग्रा फाइनल में लवलीना बोरगोहेन बनाम चीन की बाओ जियी.
सुबह 10:55 बजे: आर्चरी - रिकर्व पुरुष टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम ईरान; इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल (अगर भारत क्वालिफाई करता है).
दोपहर 12:00 बजे: सेपकटकराव - पुरुष क्वाड्रेंट सेमीफाइनल में भारत बनाम TBD.
दोपहर 2:15 बजे: बॉक्सिंग - महिला 65 किग्रा फाइनल में परवीन बनाम चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन.
दोपहर 2:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुष 80 किग्रा फाइनल में अंकुश बनाम किम मिनसोंग.
दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - महिला फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) में भारत बनाम चीन.
India at Asian Games 2026 LIVE Updates: Medal Tally, Results, Latest News from Aichi-Nagoya
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड से चूका भारत, चीन से हारकर सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत की कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत के लिए रजत पदक पक्का किया. फाइनल में भारतीय जोड़ी अपनी लय हासिल नहीं कर सकी और शुरुआती सेटों में मिले 7 और 8 अंक भारी पड़े. इसके बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने शानदार संघर्ष किया और भारत को एक ऐतिहासिक पदक दिलाया.
यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि एशियन गेम्स के इतिहास में इससे पहले भारत ने इस स्पर्धा में कभी कांस्य से बेहतर पदक नहीं जीता था. अब कुमकुम और धीरज ने रजत पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत को वापसी के लिए चौथा सेट जीतना होगा
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल के चौथे सेट में भारत की शुरुआत ठीक रही. कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा ने 9-9 अंक जुटाए, जिससे भारत का स्कोर 18/20 पहुंच गया.
भारत पिछला सेट जीतकर मुकाबले में बना हुआ है, लेकिन गोल्ड की उम्मीद बरकरार रखने के लिए उसे यह सेट भी जीतना होगा.
चौथा सेट (आधे चरण के बाद): भारत 18-18 चीन
भारत के लिए हर तीर अब बेहद अहम है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत ने मैच में बनाई वापसी, चीन की बढ़त घटी
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल के तीसरे सेट में कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा ने शानदार वापसी की. कुमकुम ने दबाव में अहम 10 लगाया, जबकि धीरज ने 9 अंक जोड़े और भारत ने सेट में 37 अंक जुटाए.
चीन को सेट और गोल्ड जीतने के लिए 18 अंक चाहिए थे, लेकिन मेंगकी ली के 7 अंक ने मैच का रुख बदल दिया. भारत ने तीसरा सेट 37-36 से अपने नाम कर लिया.
स्कोर: चीन 4-2 भारत
भारत की उम्मीदें अभी जिंदा हैं और मुकाबला चौथे सेट में पहुंच गया है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: चीन की बढ़त बरकरार, भारत पर दबाव
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल के तीसरे सेट में कुमकुम मोहोद ने दबाव में शानदार वापसी की. शुरुआती 8 के बाद उन्होंने अहम मौके पर 10 लगाया, जबकि धीरज बोम्मादेवरा ने 10 और 9 अंक जुटाए.
भारत ने सेट में 37 अंक बनाए. अब चीन को यह सेट और गोल्ड मेडल जीतने के लिए 18 अंकों की जरूरत है.
तीसरा सेट: भारत 37, चीन को जीत के लिए 18 अंक चाहिए.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत पर दबाव, दूसरा सेट जीतने के करीब चीन
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल के दूसरे सेट में कुमकुम मोहोद संघर्ष करती नजर आईं और दोनों तीरों पर 8-8 अंक ही जुटा सकीं. हालांकि धीरज बोम्मादेवरा ने 9 और फिर शानदार 10 लगाकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा. भारत ने सेट में 35 अंक बनाए हैं. अब चीन को सेट बराबर करने के लिए 18 और जीतने के लिए 19 अंकों की जरूरत है.
स्कोर: चीन 2-0 भारत
भारत को फाइनल में वापसी के लिए इस सेट में अच्छे नतीजे की दरकार है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: चीन ने पहला सेट जीता, भारत पर बढ़ा दबाव
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल के पहले सेट में भारत की कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी लय में नहीं दिखी. कुमकुम ने 9 और 7, जबकि धीरज ने 8 और 10 लगाए. भारतीय जोड़ी कुल 34 अंक ही जुटा सकी.
चीन की जिंगयी झू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों तीरों पर 10 लगाए, जबकि मेंगकी ली ने 8 और 10 का योगदान दिया. चीन ने पहला सेट 38-34 से अपने नाम कर लिया.
स्कोर: चीन 2-0 भारत
भारत को फाइनल में बने रहने के लिए अगले सेट में मजबूत वापसी करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की नजरें गोल्ड पर, फाइनल में चीन से मुकाबला शुरू
रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत की कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी का सामना चीन की जिंगयी झू और मेंगकी ली से होगा. रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा को एशियन गेम्स में पहली बार 2018 में शामिल किया गया था. खास बात यह है कि भारत और चीन दोनों पहली बार इस इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं.
भारत ने सेमीफाइनल में जापान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया, जबकि चीन ने दक्षिण कोरिया को मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. अब दोनों टीमें इतिहास रचने और स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: भारत की नजरें गोल्ड मेडल पर, रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में जापान को 5-3 से हराकर फाइनल में
रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल में भारत की कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए जापान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली. आखिरी सेट में जापान को जीत के लिए बड़े स्कोर की जरूरत थी, लेकिन नानामी असाकुनो ने 9 और जुन्या नाकानिशी ने निर्णायक तीर पर सिर्फ 8 अंक जुटाए.
भारत ने मौके का पूरा फायदा उठाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: सुजीत ने धमाकेदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत के सुजीत ने अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई को 13-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया.
सुजीत शुरुआत में 0-3 से पीछे थे, लेकिन इसके बाद लगातार अंक जुटाते हुए जोरदार वापसी की और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: जापान ने पहला सेट जीता, भारत पर दबाव
रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल के पहले सेट में कुमकुम मोहोद ने 9 और धीरज बोम्मादेवरा ने 10 अंक जुटाए, लेकिन भारतीय जोड़ी कुल 36/40 का स्कोर ही बना सकी. जापान ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 38/40 अंक हासिल किए और पहला सेट अपने नाम कर लिया.
स्कोर: जापान 2-0 भारत
अब भारतीय जोड़ी को फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए वापसी करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: दक्षिण कोरिया बाहर, भारत के सामने गोल्ड का मौका
रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में चीन ने हरा दिया, जिससे वह गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गया.
अब भारत की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी. कुमकुम मोहोद एक बार फिर एक्शन में होंगी और इस बार उनके साथ धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी होगी. सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से है.
जीत मिलने पर भारत रिकर्व आर्चरी में एक और गोल्ड मेडल मुकाबले में पहुंच जाएगा.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, वर्चुअल तायक्वांडो: कशिश मलिक क्वार्टर फाइनल में हारी
भारत की कशिश मलिक को मिक्स्ड व्यक्तिगत वर्चुअल तायक्वांडो के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की रीटा बाकिशेवा के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा.
इस हार के साथ कशिश का पदक जीतने का सपना टूट गया और उनका अभियान क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, वर्चुअल तायक्वांडो: कशिश मलिक के सामने पदक पक्का करने का मौका
भारत की कशिश मलिक मिक्स्ड व्यक्तिगत वर्चुअल तायक्वांडो के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की रीटा बाकिशेवा का सामना कर रही हैं.
इस मुकाबले में जीत हासिल करते ही कशिश सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी और भारत का एक और पदक पक्का हो जाएगा.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, वॉलीबॉल: दक्षिण कोरिया ने मुकाबले में वापसी की, भारत अब भी आगे
पुरुष वर्गीकरण (5-8वां स्थान) मुकाबले में भारत ने पहले दो सेट 25-16 और 25-20 से जीतकर मजबूत बढ़त बनाई थी. हालांकि, दक्षिण कोरिया ने तीसरे सेट में वापसी करते हुए 25-23 से जीत हासिल की और मैच को जारी रखा.
मौजूदा स्थिति: भारत 2-1 दक्षिण कोरिया
भारत को अब जीत के लिए सिर्फ एक और सेट की जरूरत है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: बढ़त के बावजूद राजत रुहाल हारे
पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत के राजत रुहाल को कजाकिस्तान के येदिगे कासिमबेक के खिलाफ 3-8 से हार का सामना करना पड़ा.
पहले राउंड के बाद राजत 0-1 से पीछे थे, लेकिन दूसरे राउंड में शानदार वापसी करते हुए 3-1 की बढ़त बना ली. हालांकि अंतिम मिनट में कासिमबेक ने लगातार अंक जुटाते हुए मैच का रुख पलट दिया और जीत दर्ज कर ली.
अब राजत की पदक उम्मीदें प्रतिद्वंद्वी के फाइनल में पहुंचने पर रेपेचेज के जरिए बरकरार रह सकती हैं.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: प्रिया मलिक पहले ही दौर में बाहर
महिला 76 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की प्रिया मलिक को किर्गिस्तान की ऐपेरी मेडेट क्यज़ी के खिलाफ 1-6 से हार का सामना करना पड़ा.
इसके साथ ही भारतीय पहलवान की शुरुआत निराशाजनक रही और वह पहले ही मुकाबले में हार गईं. अब उनकी पदक की उम्मीदें प्रतिद्वंद्वी के फाइनल में पहुंचने पर रेपेचेज के जरिए जिंदा रह सकती हैं.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: दीपांशी को युई सुसाकी ने हराया, रेपेचेज की उम्मीद बरकरार
महिला 50 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की दीपांशी को जापान की दिग्गज पहलवान युई सुसाकी के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार का सामना करना पड़ा. सुसाकी ने मुकाबले में शुरुआत से दबदबा बनाए रखा और 11-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली.
हालांकि, दीपांशी की पदक उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं. अगर सुसाकी फाइनल में पहुंचती हैं, तो भारतीय पहलवान को रेपेचेज के जरिए कांस्य पदक की दौड़ में उतरने का मौका मिलेगा.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: राजत रुहाल ने की जोरदार वापसी, बढ़त हासिल की
पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा राउंड ऑफ 16 में भारत के राजत रुहाल को पहले राउंड में पैसिविटी के कारण एक अंक गंवाना पड़ा और कजाकिस्तान के येदिगे कासिमबेक ने 1-0 की बढ़त बना ली.
हालांकि दूसरे राउंड में राजत ने शानदार वापसी की. उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के दाएं पैर पर बेहतरीन अटैक करते हुए टेकडाउन लगाया और दो अंक हासिल कर मैच में 2-1 की बढ़त बना ली.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, रेसलिंग: दीपांशी को युई सुसाकी के खिलाफ हार, रेपेचेज की उम्मीद कायम
महिला 50 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की दीपांशी को जापान की युई सुसाकी के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार का सामना करना पड़ा.
युई सुसाकी ने मुकाबले में अपना दबदबा दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. अब दीपांशी की पदक उम्मीदें जापानी पहलवान के प्रदर्शन पर टिकी हैं. अगर सुसाकी फाइनल में पहुंचती हैं, तो दीपांशी को रेपेचेज के जरिए कांस्य पदक की दौड़ में उतरने का मौका मिलेगा.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत ने रचा इतिहास, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता गोल्ड
भारत की कुमकुम मोहोद, अंकिता भकत और कीर्ति की तिकड़ी ने रिकर्व महिला टीम फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया.
निर्णायक सेट में कुमकुम मोहोद ने एक बार फिर दबाव में शानदार 10 लगाया और भारत को जीत दिला दी. पूरे फाइनल में कुमकुम ने बेहतरीन संयम दिखाया, जबकि अंकिता ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया.
दुनिया की सबसे मजबूत रिकर्व आर्चरी टीम माने जाने वाले दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने एशियन गेम्स इतिहास की सबसे यादगार जीतों में से एक दर्ज की.
भारत ने फाइनल 6-2 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
रिकर्व महिला टीम गोल्ड
कुमकुम मोहोद, अंकिता भकत और कीर्ति ने रचा इतिहास
दक्षिण कोरिया को हराकर भारत बना चैंपियन
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत गोल्ड से एक कदम दूर
रिकर्व महिला टीम फाइनल में भारत ने तीसरे सेट में शानदार बढ़त हासिल कर ली है. कीर्ति ने 10, अंकिता भकत ने 9 और कुमकुम मोहोद ने 9 अंक जुटाकर भारत को बढ़त दिलाई. दक्षिण कोरिया इस सेट में 27 अंक ही बना सका, जबकि भारत ने 28 अंक हासिल किए.
स्कोर: भारत 4-2 दक्षिण कोरिया
अब भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए सिर्फ एक सेट पॉइंट की जरूरत है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत ने तीसरे सेट में बनाई बढ़त
रिकर्व महिला टीम फाइनल में भारत ने क्रम बदलने का फायदा उठाया. कीर्ति ने शुरुआत 10 से की, अंकिता भकत ने 9 लगाए और कुमकुम मोहोद ने भी 9 अंक जुटाए.
दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया 27/30 ही बना सका. भारत ने 28/30 स्कोर कर यह सेट अपने नाम कर लिया. तीन सेट के बाद स्कोर: भारत 4-2 दक्षिण कोरिया
अब भारत गोल्ड मेडल से सिर्फ एक सेट दूर है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत ने फिर की बराबरी, फाइनल में मुकाबला कांटे का
दूसरे सेट में दक्षिण कोरिया ने 56 अंक जुटाए, लेकिन भारत ने भी शानदार जवाब दिया. अंकिता भकत ने 10, कीर्ति ने 8 और दबाव में कुमकुम मोहोद ने एक बार फिर 10 लगाकर भारत को सेट में बराबरी दिला दी. दोनों टीमों ने 56-56 का स्कोर किया और सेट अंक बांट लिए.
दो सेट के बाद स्कोर: भारत 2-2 दक्षिण कोरिया
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: कोरिया ने दूसरे सेट में बनाया दबाव, भारत को 29 की जरूरत
दक्षिण कोरिया ने दूसरे सेट का शानदार अंत करते हुए 56/60 का स्कोर खड़ा किया. ली युंजी ने 10, जबकि कांग चेयॉन्ग और ओह येजिन ने 9-9 अंक जुटाए.
अब भारत को सेट बराबर करने के लिए 28 और सेट जीतने के लिए 29 अंकों की जरूरत है.
रिकर्व महिला टीम फाइनल: भारत vs दक्षिण कोरिया
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत ने पहले सेट में दक्षिण कोरिया को रोका, भारत 1-1 दक्षिण कोरिया
रिकर्व महिला टीम फाइनल के पहले सेट में भारत ने शानदार जुझारूपन दिखाया. अंकिता भकत ने 9, कीर्ति ने 7 और कुमकुम मोहोद ने दबाव में शानदार 10 लगाकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा. दोनों टीमों ने 54-54 का स्कोर बनाया, जिसके चलते पहला सेट बराबरी पर रहा.
पहले सेट के बाद स्कोर: भारत 1-1 दक्षिण कोरिया
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: कोरिया ने पहले सेट में 54 अंक बनाए, भारत को 27 की जरूरत
दक्षिण कोरिया ने पहले सेट का अंत 54/60 के स्कोर के साथ किया. ली युंजी ने शुरुआती 7 के बाद वापसी करते हुए 9 लगाया, जबकि कांग चेयॉन्ग ने 10 और ओह येजिन ने 9 अंक जुटाए.
अब भारत को सेट जीतने के लिए 27 और सेट बराबर करने के लिए 26 अंकों की जरूरत है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: गोल्ड के लिए भारत-दक्षिण कोरिया आमने-सामने
रिकर्व महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत की कुमकुम मोहोद, कीर्ति और अंकिता भकत की तिकड़ी का सामना दुनिया की सबसे मजबूत आर्चरी टीम दक्षिण कोरिया से होगा. कागजों पर कोरिया को स्पष्ट बढ़त हासिल है. क्वालिफिकेशन में कोरिया की तीरंदाज पहले, तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं, जबकि भारतीय तिकड़ी 10वें, 20वें और 25वें स्थान पर रही थी.
भारत ने सेमीफाइनल में चीन को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन गोल्ड जीतने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. भारत को 7 और 8 के स्कोर से बचना होगा, क्योंकि कोरिया के खिलाफ छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं. भारत पहली बार एशियन गेम्स की रिकर्व महिला टीम फाइनल में खेल रहा है.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, सेपक टकरा: महिला क्वाड्रेंट में भारत का अभियान समाप्त
महिला क्वाड्रेंट स्पर्धा में भारत को ग्रुप मैच में थाईलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही भारतीय टीम अपने तीनों ग्रुप मुकाबले हार गई और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई.
हालांकि, पुरुष क्वाड्रेंट टीम आज बाद में सेमीफाइनल में उतरेगी और भारत की पदक उम्मीदें अब उसी पर टिकी हैं.
Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates, आर्चरी: भारत फाइनल में, चीन को 5-1 से हराया
रिकर्व महिला टीम सेमीफाइनल में भारत ने चीन को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. निर्णायक सेट में चीन 51 अंक ही बना सका. भारत को जीत के लिए 26 और मुकाबला बराबर करने के लिए 25 अंकों की जरूरत थी. कीर्ति ने 9, अंकिता ने 8 और कुमकुम ने 8 अंक जुटाए, जिससे सेट बराबर रहा और भारत ने मैच अपने नाम कर लिया.
अब गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा.