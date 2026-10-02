Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड से चूका भारत, चीन से हारकर सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष

Asian Games 2026 Day 13 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय रिकर्व महिला टीम ने इतिहास रच दिया है. अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम मोहोद की तिकड़ी ने फाइनल में आर्चरी की महाशक्ति दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जीत की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोरिया पेरिस ओलंपिक 2024 की चैंपियन टीम रही थी और रिकर्व आर्चरी में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है. इसके बावजूद भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. फाइनल से पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी. फाइनल में युवा तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने कई अहम मौकों पर बेहतरीन निशाने लगाए, जबकि अंकिता भकत ने अपने अनुभव से टीम को संभाला. इस स्वर्ण पदक के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 11 हो गई है. 13वें दिन भारत के पास पदकों की संख्या बढ़ाने और पदक तालिका में ऊपर चढ़ने का शानदार मौका है. सुबह का सत्र बॉक्सिंग के नाम रहेगा, जहां लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे. दोपहर में सबसे बड़ा आकर्षण महिला हॉकी का फाइनल होगा, जहां भारतीय टीम का सामना चीन से होगा. भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट का शानदार अंत करना चाहेगी. इसके अलावा रिकर्व आर्चरी और रेसलिंग में भी भारत की कई पदक उम्मीदें मैदान में रहेंगी. इन स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने की मजबूत दावेदारी पेश करेंगे. फिलहाल भारत के खाते में 64 पदक हैं, जिनमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य पदक शामिल हैं. शुक्रवार भारत के लिए पदकों के लिहाज से बेहद अहम दिन साबित हो सकता है.

अब तक के रिजल्ट

आर्चरी: भारतीय महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता.

रेसलिंग: रजत रुहल (125kg), दीपांशी (50kg) और प्रिया मलिक (76kg) अपने मुकाबले हार गए हैं.

वर्चुअल ताइक्वांडो: कशिश मलिक कजाकिस्तान की रीता बाकिशेवा के खिलाफ वर्चुअल ताइक्वांडो का व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल हार गईं. कशिश यह मैच 1-2 से हारीं.

आने वाले इवेंट्स

सुबह 8:02 बजे से: रेसलिंग - पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा राउंड ऑफ 16 में सुजीत बनाम अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई; इसके बाद रेपेचेज और पदक मुकाबले (अगर क्वालिफाई करते हैं).

सुबह 10:00 बजे: बॉक्सिंग - महिला 75 किग्रा फाइनल में लवलीना बोरगोहेन बनाम चीन की बाओ जियी.

सुबह 10:55 बजे: आर्चरी - रिकर्व पुरुष टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम ईरान; इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल (अगर भारत क्वालिफाई करता है).

दोपहर 12:00 बजे: सेपकटकराव - पुरुष क्वाड्रेंट सेमीफाइनल में भारत बनाम TBD.

दोपहर 2:15 बजे: बॉक्सिंग - महिला 65 किग्रा फाइनल में परवीन बनाम चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन.

दोपहर 2:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुष 80 किग्रा फाइनल में अंकुश बनाम किम मिनसोंग.

दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - महिला फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) में भारत बनाम चीन.

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