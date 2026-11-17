महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दो अज्ञात लोगों ने भारतीय सेना के एक 46 वर्षीय रिटायर्ड जवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. मामला मुंबई के कांदिवली का बताया जा रहा है. यह घटना 16 नवंबर को तड़के करीब 3:45 बजे धनलक्ष्मी एसआरए बिल्डिंग के पास, पवार पब्लिक स्कूल के निकट हुई.

विवाद तब शुरू हुआ, जब दो आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बेटे के साथ बदसलूकी की. झगड़ा होते देख रिटायर्ड जवान ने बीच-बचाव करने की सोचा लेकिन उसको नहीं बता था कि उस पर ही वार हो जाएगा. आरोपियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे जवान पर ही धावा बोल दिया और चाकू मार दिया.

पुलिस शिकायत के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ, जब करीब 22 साल के दो आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बेटे के साथ बदसलूकी की. जब सेना के सेवानिवृत्त जवान ने बीच-बचाव कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, तो आरोपी हिंसक हो गए और उन्होंने उन पर चाकू से हमला कर दिया.

घायल शख्स की पहचान कांदिवली के रहने वाले 46 साल के जयकारसिंह गुरमीतसिंह गिल के रूप में हुई है. कांदिवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1), 351(2), 352 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

मामले में दोनों आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और मामले की आगे की जांच चल रही है.

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