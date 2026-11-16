अजित पवार की मौत की CBI जांच की मांग, रोहित पवार बोले- 'सत्ता में रहते न्याय नहीं दिला पा रहे तो कैसी सत्ता?'

एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीएसआर वेंचर्स के मालिकों को बचा रहे हैं. वीएसआर वेंचर्स वही कंपनी है जिसने उस विमान का संचालन किया था जिसमें दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई थी. उन्होंने मांग की कि दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपी जाए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस और राघव शर्मा की एक तस्वीर दिखाई, जो वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह के बेटे रोहित की 21 नवंबर, 2024 को जयपुर में हुई शादी में ली गई थी. यह शादी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से दो दिन पहले हुई थी.

पवार ने इस तस्वीर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कंपनी के मालिक परिवार से घनिष्ठ संबंध हैं.

रोहित पवार बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि कोई 'छिपा हुआ व्यक्ति' कंपनी और उसके मालिकों को जांच से बचा रहा है.

उन्होंने कहा कि 'मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा यह मतलब नहीं है कि सीएम फडणवीस विमान हादसे में शामिल हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि वीके सिंह और वीएसआर के अन्य मालिक इसमें शामिल हैं, और मुख्यमंत्री उन्हें बचा रहे हैं.'

एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई: रोहित

सोमवार को उन्होंने सवाल उठाया कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई और जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई.

उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 28 अक्टूबर तक, 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस, CID या CBI की ओर से कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है... सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है.

उन्होंने कहा कि वीके सिंह फडणवीस के कुछ दोस्तों के आर्थिक रूप से करीबी हैं, लेकिन अजित पवार को न्याय मिलना चाहिए. मैं देवेंद्र फडणवीस से अपील करता हूं कि वीके सिंह और उनकी कंपनी वीएसआर के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंपी जाए.

उन्होंने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बच्चों पार्थ और जय से भी सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाने की अपील की.

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी दिवंगत अजित पवार की मृत्यु की जांच का मुद्दा उठाएं और उन्हें न्याय दिलाएं.

इस सत्ता का क्या उपयोग हैः रोहित

उन्होंने पूछा कि सत्ता में रहते हुए भी अगर आप अजित दादा को उनकी मृत्यु के बाद न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो यह सोचने का समय है कि इस सत्ता का क्या उपयोग है? मामला अभी तक सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा गया? इतने बड़े मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?

उन्होंने बार-बार साफ किया कि वह मुख्यमंत्री फडणवीस पर दुर्घटना में संलिप्तता का आरोप नहीं लगा रहे हैं. रोहित पवार ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वीके सिंह इसमें शामिल हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें क्यों संरक्षण दिया जा रहा है.

उन्होंने पूछा, 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री दुर्घटना में शामिल हैं. लेकिन वीके सिंह निश्चित रूप से इसमें शामिल हैं. उन्हें क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने इस मार्च में दिल्ली में वीके सिंह से सिर्फ एक फाइल का आदान-प्रदान करने के लिए मुलाकात क्यों की?'

रोहित पवार के ये आरोप उस विमान दुर्घटना की परिस्थितियों पर उनके द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच आए हैं, जिसमें अजित पवार की मृत्यु हो गई थी.

वे वीएसआर और उसके मालिकों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.

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