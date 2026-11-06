फ्लैट का पता पूछा, फिर झपट्टा मार छीन ली चेन; सोसायटी के अंदर दिनदहाड़े छिनतई, VIDEO

मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित उमंग अपार्टमेंट से चेन स्नेचिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक बुजुर्ग महिला को उस वक्त निशाना बनाया गया, जब वह अपने फ्लैट के बाहर लिफ्ट का इंतजार कर रही थीं. आरोपी पीड़िता के पास आया और पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स के बारे में पूछते हुए बातचीत करने की कोशिश करने लगा. बातचीत शुरू करने के बाद, उस शख्स ने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उनके गले से सोने की चेन जबरदस्ती छीन ली.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत वहां से भाग गया. यह पूरी घटना रेजिडेंशियल सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि हमला करने से पहले आरोपी शख्स बुजुर्ग महिला के पास आता है और उनसे बातचीत करने लगता है.

फुटेज में 3 नवंबर की तारीख दिख रही है और घटना का वक्त रात करीब 9:23 बजे का है. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे इस हमले का पता चलता है. इस घटना ने सीनियर नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों की जो अपने घरों में अकेले रहते हैं.

कांदिवली पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान करके पकड़ने की कोशिश की जा रही है.