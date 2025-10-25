पापा हमारा क्या कसूर था! पत्नी से हुई कहासुनी तो गुस्साए शख्स ने जुड़वा बेटियों का रेत दिया गला

महाराष्ट्र के बुलढाणा से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने पत्नी से हुए झगड़े के बाद गुस्से में आकर अपनी दो जुड़वा बेटियों का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी. मासूमों की हत्या करने के बाद आरोपी पिता खुद पुलिस के पास पहुंचा और अपना गुनाह कबूल किया. इस खौफनाक घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की पहचान राहुल चव्हाण के रूप में की गई है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद दोनों बच्चियों के शव को अंचरवाड़ी शिवरा के जंगल से बरामद कर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों बच्ची की हत्या करने से पहले राहुल का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इस वजह से वह बेहद गुस्से में था. आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह, पत्नी और बच्चियों को साथ लेकर कहीं जा रहा था. इसी दौरान उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई. इस कहासुनी के बाद उसकी पत्नी ने उसी समय उसे छोड़कर मायके चली गई. बाद में राहुल अपनी दो बच्चियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी से अलग होने के बाद वह दोनों बच्चियों को लेकर सीधे बुलढाणा के अंधेरा फाटा के पास जंगल में पहुंचा. वह पत्नी से हुई लड़ाई के बाद इतने गुस्से में था कि उसने अपनी दोनों बेटियों का बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी. उस दौरान उसके ऊपर खून सवार था. हत्या करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है. फिर वह खुद पुलिस के पास पहुंचा और उसने अपना गुनाह कबूल किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी से मिली जानकारी के बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें दोनों बच्चियों के शव जली हालत में मिले. ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि हो सकता है आरोपी ने ही हत्या के बाद शवों की पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया हो. हालांकि, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.