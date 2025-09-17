विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र के पालघर में रेल हादसा टला, यात्रियों से भरी ट्रेन के इंजन में लगी आग

पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई सेंट्रल से वलसाड जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन (संख्या 59023) के इलेक्ट्रिक इंजन में आग लग गई थी. सभी यात्री और कर्मचारी सुरक्षित हैं.

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र के पालघर में रेल हादसा टला, यात्रियों से भरी ट्रेन के इंजन में लगी आग

महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुधवार शाम उस समय एक बड़ा हादसा टल गया, जब मुंबई से गुजरात की ओर जा रही वलसाड एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई. ये घटना पालघर के केलवे रोड स्टेशन के पास हुई. हालांकि आग लगने के बाद यात्रियों को तुरंत सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया गया. 

घटना केलवे रोड स्टेशन पर बुधवार शाम करीब 7.56 बजे हुई. ट्रेन के इंजन में अचानक चिंगारी और धुआं निकलने लगा. पश्चिमी रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 59023 मुंबई सेंट्रल से वलसाड जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन में आग लग गई थी. उन्होंने बताया कि सभी यात्री और रेलवे कर्मचारी सुरक्षित हैं. किसी को कोई चोट नहीं आई है.

सुरक्षा के लिहाज से कुछ समय के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी. इस घटना की वजह से सूरत की ओर जाने वाली डाउन ट्रेनें थोड़ी देरी से चल रही हैं. बताया जा रहा है कि कम से कम 3 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. ये ट्रेनें  30 मिनट से लेकर एक घंटे देरी से चल रही हैं. 

वरिष्ठ रेलवे अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं. खबर लिखे जाने तक इंजन को ट्रेन से अलग करने की कोशिश की जा रही थी. फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चला है. ट्रेन अभी केलवे रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palghar, Train Engine Fire, Maharashtra News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com