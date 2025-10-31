लातूर में भेड़िए का हमला, 6 लोग घायल

प्रतीकात्कम तस्वीर
- महाराष्ट्र के लातूर जिले के देवणी पंचायत समिति क्षेत्र में भेड़िये के हमले में छह लोग घायल हो गए हैं
- घायल व्यक्तियों में से दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लातूर के उदगीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है
- घटना दोपहर के समय अचानक हुई जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
लातूर:
महाराष्ट्र के लातूर जिले के देवणी पंचायत समिति क्षेत्र में भेड़िए के हमले में 6 लोग घायल हो गए. भेड़िये द्वारा हमला किए जाने की इस घटना से लोगों में डर का माहौल है और साथ-साथ ही लोग बेहद हैरान भी हैं.
घायल हुए छह लोगों में से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल उपचार के लिए लातूर के उदगीर ले जाया गया है.
जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल फैल गया है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव पहुंची और भेड़िये को पकड़ने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं