फिर गरमाया गुजरात-महाराष्ट्र सीमा विवाद, पालघर में प्रशासन ने शुरू किया ज्वाइंट बॉर्डर डिमार्केशन सर्वे

महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को लेकर पालघर जिले में फिर से विवाद गहरा गया है. स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पालघर प्रशासन ने बॉर्डर तय करने के सर्वे शुरू किया है.

बॉर्डर तय करने के लिए सर्वे के काम में जुटे जिला प्रशासन के लोग.
पालघर (महाराष्ट्र):

गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद से फिर से गमराता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र के पालघर जिले के कुछ गांव के लोगों ने गुजरात पर घुसपैठ का आरोप लगाया है. जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच पालघर जिले की सीमा पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अब दोनों राज्यों के प्रशासन ने हलचल तेज कर दी है. पालघर के तलासरी तालुका की वेवजी ग्राम पंचायत के निवासियों ने आरोप लगाया था कि गुजरात राज्य उनकी सीमा में घुसपैठ कर रहा है. इन आरोपों के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र के प्रशासन ने मौके पर संयुक्त सीमा निर्धारण पैमाइश यानी  “जॉइंट बॉर्डर डिमार्केशन सर्वे” शुरू कर दी है.

वेवजी के ग्रामीणों का आरोप- गुजरात के सोलासुंबा के लोग कर रहे निर्माण

वेवजी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का आरोप है कि गुजरात की सोलासुंबा ग्राम पंचायत से एनओसी और अनुमति लेकर सीधे महाराष्ट्र की सीमा में निर्माण कार्य किया जा रहा है. सीमा निर्धारित न होने के कारण यहां कई बार विवाद हो चुका है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा वेवजी और आसपास के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

बॉर्डर निर्धारण के लिए सर्वे में जुटे कर्मी.

जिला प्रशासन ने शुरू किया सर्वे का काम

यहां के निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सीमा निर्धारित की जाए. इस संयुक्त सर्वे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि गुजरात राज्य का कितना अतिक्रमण महाराष्ट्र की सीमा में आया है. हालांकि, स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिला प्रशासन विधानमंडल सत्र के दौरान ही यह सर्वे शुरू करके सिर्फ मामला टाल रहा है. 

