घंटी बजाकर घर में घुसे, हाथ बांधे, मुंह पर लगाई टेप... पालघर की नामी सोसायटी में फिल्मी स्टाइल में हुई लूट

महाराष्ट्र के पालघर जले के वसई से फिल्मी स्टाइल में डकैती का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक बड़ी सोसायटी में तीन अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट मचा दी. यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुई, जब संगीता राउत और उनका छोटा बेटा घर में अकेले थे. तीन बदमाशों ने सबसे पहले फ्लैट की घंटी बजाई. दरवाजा खुलते ही वह घर में अंदर दाखिल हो गए.

टेप से बच्चे का मुंह किया बंद, महिला को चाकू से धमकाया

तीनों बदमाशों ने घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले बच्चे के हाथ बांध मुंह पर टेप लगाई. फिर महिला की गर्दन पर चाकू रखकर उसे भी धमकाया. फिर उन्होंने घर में जमकर लूटपाट मचाई. लूटपाट के दौरान महिला की बदमाशों के साथ हाथापाई भी हुई. इस घटना में महिला जख्मी भी हो गई.

तीनों बदमाश सीसीटीवी में कैद

लूट के बाद भागते समय ये तीनों बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए. महिला के शोर मचाने पर यह घटना उजागर हुई और आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि महिला के घर में दिन दहाड़े लूट हुई है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है. बदमाशों की दर-पकड़ के लिए चार टीमें बनाई गई हैं.

चाबी छीन अलमारी से लूटा सामान

यह घटना बसई के रिलायबल ग्लोरी सोसाइटी की है. संगीता राउत नाम अपने पति और बेटे के साथ रहती है. आज दोपहर डेढ़ बजे के करीब उनके घर पर तीन अज्ञात लोग पहुंचे और घंटी बजाई. दरवाजा ओपन करते ही तीनों संगीता के घर में घुस गए. उन्होंने बच्चे को चाकू दिखाकर उसका मुंह बंद किया और टेप लगा दी. किचन में काम कर रही संगीता का भी टेप से मुंह बंद कर उनके हाथ-पैर बांध दिए. चाकू दिखाकर उनकी अलमारी की चाबी छीनी और सामान लूटने लगे. पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए तीन-चार टीमें लगाई हैं. उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की बात पुलिस कह रही है.