मुंबई में मोटुंगा में बुधवार शाम अचानक हुई फायरिंग से दहशत फैल गई. यह फायरिंग माटुंगा स्थित पीसी जैन ज्वैलर्स पर हुई है. मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने दुकान पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाईं. शोभा होटल के बगल में स्थित इस ज्वैलरी स्टोर को निशाना बनाया गया.

फायरिंग की इस घटना से माटुंगा इलाके में दहशत और तनाव फैल गया है. फायरिंग के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. माहिम इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. खबरों के अनुसार, एक गाड़ी से हवा में गोलियां चलाई गईं. यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई है.

फायरिंग की इस घटना के बारे में मुंबई पुलिस ने बताया कि माहिम में शोभा होटल के पास गोलीबारी की एक घटना हुई है. इसमें कोई घायल नहीं हुआ है. घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है. जांच चल रही है.

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