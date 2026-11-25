मुंबई की विशेष MCOCA कोर्ट ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के आरोपी फूल सिंह को घटना के समय नाबालिग करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया है.

यह फैसला फूल सिंह के पिता द्वारा दायर उस अर्जी पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि 18 अक्टूबर 2026 को घटना के समय उनका बेटा 18 साल से कम उम्र का था. अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, फूल सिंह की जन्मतिथि 30 नवंबर 2008 है. जांच अधिकारी ने स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कर इस जानकारी की पुष्टि की.

मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण आर. नवान्दार ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद माना कि घटना के समय फूल सिंह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग की श्रेणी में आता था.

कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए मुंबई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अब उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही और सुनवाई का फैसला JJB ही करेगा. यह आदेश 25 नवंबर 2026 को पारित किया गया.

क्या है पूरा मामला?

फायरिंग 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में की गई थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से आ रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर पांच से छह राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए. इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, जबकि उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था. घटना के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की आरोपियों की तलाश में हरियाणा के सोनीपत और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की.

शुरुआती गिरफ्तारियों में रेहान उर्फ सुक्का, फूल सिंह और ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन के नाम सामने आए. पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों की भूमिका फायरिंग की घटना में थी. हालांकि इस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका और उनके बीच संबंधों की जांच अभी जारी है.

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने हमलावरों तक हथियार पहुंचाने में मदद की थी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के लिए हथियार कहां से आए, आरोपियों के बीच किस तरह संपर्क हुआ और घटना के पीछे किसकी क्या भूमिका थी.

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