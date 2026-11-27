पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है. मनसे का दावा है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित मौजूदा कॉन्सर्ट सीजन के पहले कार्यक्रम में 12 लोगों की जांच में ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई थी. वहीं दूसरी ओर कॉन्सर्ट को लेकर पहले से सुरक्षा अलर्ट भी जारी है, जिसके चलते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

पुलिस की भूमिका पर भी MNS ने उठाए सवाल

दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट शुक्रवार शाम महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होना है. कार्यक्रम से पहले MNS ने आरोप लगाया है कि कॉन्सर्ट में बड़े स्तर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो सकता है. पार्टी का दावा है कि इस कॉन्सर्ट सीजन के पहले लाइव इवेंट के दौरान 12 लोग कथित रूप से ड्रग्स सेवन करते पाए गए थे. इसी आधार पर MNS ने आज सुबह 11 बजे टार्डियो पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है.

मनसे का पत्र

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MNS ने कहा है कि संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर है. हालांकि पार्टी ने सवाल किया कि यदि इस तरह की आशंकाएं हैं तो पुलिस केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालने तक सीमित क्यों है.

पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रशासन को केवल सुरक्षा देने के बजाय आरोपों की जांच करनी चाहिए और आवश्यक होने पर कार्यक्रम को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए.

कॉन्सर्ट से पहले धमकी मिली, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

इस बीच दिलजीत दोसांझ के मुंबई शो को लेकर एक धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक ईमेल में 27 नवंबर को होने वाले कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. इसमें कार्यक्रम स्थल पर हमले की चेतावनी के साथ मुंबई में 30 दिनों तक ग्रेनेड हमलों की भी धमकी दी गई थी. धमकी में कथित तौर पर ड्रोन हमले का भी जिक्र किया गया था और शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी.

धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ईमेल में जिन स्थानों का जिक्र किया गया, वहां सुरक्षा जांच और तलाशी अभियान चलाया गया है.

फिलहाल अधिकारियों की ओर से किसी भी खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

'ऑरा टूर' में यहां-यहां हो रहे हैं प्रोग्राम

दिलजीत दोसांझ का भारत दौरा 'ऑरा टूर' के तहत जारी है. इसकी शुरुआत 1 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से हुई थी. इसके बाद इंदौर और अहमदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किए गए. मुंबई के बाद दिलजीत दोसांझ 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तुति देने वाले हैं. चंडीगढ़ भी इस भारतीय दौरे का हिस्सा है.

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